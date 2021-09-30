RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Які послуги при захворюваннях серцево-судинної системи в Україні безкоштовні: важливо знати

Автор: Анна Шиканова

Українці з проблемами серцево-судинної системи мають право на безкоштовне обслуговування в медичних установах. Обстеження, лікування в стаціонарі або консультація кардіолога – за ці медичні послуги українці платити не повинні.

Повний перелік безкоштовних послуг опублікували в Telegram-каналі МОЗ.

При проблемах серцево-судинної системи потрібно звертатися до терапевта або сімейного лікаря. У гострих станах - викликати швидку медичну допомогу.

Які послуги надає сімейний лікар:

  • Вимірювання артеріального тиску
  • Оцінювання загального серцево-судинного ризику за шкалою SCORE
  • Проводить ЕКГ (електрокардіограму)
  • Аналіз крові на загальний холестерин
  • Швидкий тест на тропонін (специфічний маркер інфаркту міокарда)

Всі ці методи спрямовані на те, щоб визначити гострий стан і перевірити роботу серцево-судинної системи. При необхідності лікар може виписати направлення на проведення додаткових досліджень (УЗД серця) або на консультацію до кардіолога. З електронним напрямком такі послуги також надаються безкоштовно.

Сімейний лікар виписує за потребою електронний рецепт на ліки, які входять до програми "Доступні ліки".

Які послуги безкоштовно надають пацієнтам з інфарктом або інсультом у лікарнях:

  • Діагностика стану: КТ, МРТ, ангіографія, екстрені лабораторні дослідження
  • Проведення тромболітичної терапії - при інсульті
  • Стентування - при інфаркті
  • Цілодобовий моніторинг стану в реанімації
  • Медична реабілітація в гострому періоді
  • Лікарські препарати з Національного переліку основних лікарських засобів та витратні матеріали
  • Ліки та медичні засоби, які закуповуються централізовано коштом бюджету (наприклад, стенти)
  • Харчування в стаціонарних умовах

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які послуги Укрзалізниця зобов'язана надавати безкоштовно.

А також розповідали про те, як отримати необхідні медичні препарати за системою"Доступні ліки".

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я Україниинфарктбесплатные услуги