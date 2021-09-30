Які послуги при захворюваннях серцево-судинної системи в Україні безкоштовні: важливо знати

Українці з проблемами серцево-судинної системи мають право на безкоштовне обслуговування в медичних установах. Обстеження, лікування в стаціонарі або консультація кардіолога – за ці медичні послуги українці платити не повинні.
Повний перелік безкоштовних послуг опублікували в Telegram-каналі МОЗ.
При проблемах серцево-судинної системи потрібно звертатися до терапевта або сімейного лікаря. У гострих станах - викликати швидку медичну допомогу.
Всі ці методи спрямовані на те, щоб визначити гострий стан і перевірити роботу серцево-судинної системи. При необхідності лікар може виписати направлення на проведення додаткових досліджень (УЗД серця) або на консультацію до кардіолога. З електронним напрямком такі послуги також надаються безкоштовно.
Сімейний лікар виписує за потребою електронний рецепт на ліки, які входять до програми "Доступні ліки".
Нагадаємо, раніше ми писали про те, які послуги Укрзалізниця зобов'язана надавати безкоштовно.
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