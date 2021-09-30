Які послуги при захворюваннях серцево-судинної системи в Україні безкоштовні: важливо знати

Українці з проблемами серцево-судинної системи мають право на безкоштовне обслуговування в медичних установах. Обстеження, лікування в стаціонарі або консультація кардіолога – за ці медичні послуги українці платити не повинні.

При проблемах серцево-судинної системи потрібно звертатися до терапевта або сімейного лікаря. У гострих станах - викликати швидку медичну допомогу.

Які послуги надає сімейний лікар:

Вимірювання артеріального тиску

Оцінювання загального серцево-судинного ризику за шкалою SCORE

Проводить ЕКГ (електрокардіограму)

Аналіз крові на загальний холестерин

Швидкий тест на тропонін (специфічний маркер інфаркту міокарда)

Всі ці методи спрямовані на те, щоб визначити гострий стан і перевірити роботу серцево-судинної системи. При необхідності лікар може виписати направлення на проведення додаткових досліджень (УЗД серця) або на консультацію до кардіолога. З електронним напрямком такі послуги також надаються безкоштовно.

Сімейний лікар виписує за потребою електронний рецепт на ліки, які входять до програми "Доступні ліки".

Які послуги безкоштовно надають пацієнтам з інфарктом або інсультом у лікарнях: