Какие ТЦ сейчас работают в Киеве: список

Какие торговые центры сейчас работают в столице

Променада Центр на Овручской, 18 работает ежедневно до 21.00 Список магазинов, которые открылись на момент 10 июня можно посмотреть по ссылке.Также здесь работает и супермаркет "Сильпо", обмен валюты, аптеки и Новая почта.

На Левом берегу ТЦ Проспект на улице Хоткевича, 1В работает ежедневно с 10.00 до 21.00. Список открытых магазинов смотрите на сайте ТЦ.

В ТЦ Ocean Plaza на Лыбидской работает только супермаркет "Ашан". Все остальные магазины закрыты.

ТЦ Ocean Plaza остается закрытым (фото: facebook.com/OceanPlaza)

Blockbuster Mall (пр. Степана Бандеры, 36) открыт с 10:00 до 18:00. Супермаркет сети "Сильпо" работает по графику 09:00-20:00; "Эпицентр" - 09:00-18:00; парк развлечений "Galaxy" - 11:00-18:00. В случае воздушной тревоги для укрытия используется подземный паркинг ТРЦ.

ТРЦ River Mall c работает ежедневно с 10:00 до 20:00. Режим работы "Сильпо" - 09:00-22:00. Открыты летняя терраса и фудкорт. Во время тревоги магазины закрываются. Укрытие расположено на 2 уровне паркинга.

Большинство магазинов ТРЦ Gulliver (Спортивная площадь, 1А) работают с 10:00 до 20:00. Супермаркет "Сильпо" открыт с 08:00 до 21:00. На 5 и 6 этаже открыты кафе и рестораны. Ближайшее укрытие расположено на ст. м. "Дворец спорта". Всю актуальную информацию можно найти на сайте торгового центра.

Blockbuster Mall (пр. Степана Бандеры, 36) открыт с 10:00 до 18:00. Супермаркет сети "Сильпо" работает по графику 09:00-20:00; "Эпицентр" - 09:00-18:00; парк развлечений "Galaxy" - 11:00-18:00. В случае воздушной тревоги для укрытия используется подземный паркинг ТРЦ.

ТРЦ Dream (Оболонский проспект, 1Б) работает ежедневно по графику с 10:00 до 19:00, а с 18 мая - до 20:00. Супермаркет "Сильпо" открыт с 08:00 до 21:00, отделение "Ощадбанка" - с 11:00 до 17:00 в будние дни. Список работающих локаций торгового центра можно найти по ссылке.

Фото: ТРЦ Dream работает в Киеве (facebook.com/DreamKyiv.ua)

ТРЦ River Mall работает ежедневно с 10:00 до 20:00. Режим работы "Сильпо" - 09:00-22:00. Открыты летняя терраса и фудкорт. Во время тревоги магазины закрываются. Укрытие расположено на 2 уровне паркинга.

Торгово-развлекательный комплекс Retroville на проспекте Правды после ремонта частично открыли 15 июня после того, как в центр попала вражеская ракета россиян. Он теперь работает с 10.00 до 19.00.

ТРЦ Retroville в Киеве открыт (facebook.com/retroville.kyiv)

Возобновил свою работу в центре столицы ЦУМ. Он начал функционировать с 1 июня. Находится по адресу Крещатик, 38. Он работает каждый день с 10 до 20.00.

В Киеве открылся ЦУМ (фото: lorashen.ua)