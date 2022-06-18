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Які ТЦ зараз працюють в Києві: список

Фото: які ТЦ працюють в Києві (ru.wikipedia.org)
Автор: Людмила Жукова

Незважаючи на те, що в Україні триває війна, в Києві життя оживає. Запрацювало ще більше ТЦ, також відкриваються кінотеатри і магазини.

У матеріалі Styler читайте, які торгові центри зараз відкрили свої двері для покупців, і як вони працюють.

Які торгові центри зараз працюють у столиці

Променада Центр на Овруцькій, 18 працює щодня до 21.00 Список магазинів, які відкрилися на момент 10 червня можна подивитися за посиланням.Також тут працює і супермаркет" Сільпо", обмін валюти, аптеки і Нова пошта.

На Лівому березі ТЦ Проспект на вулиці Хоткевича, 1В працює щодня з 10.00 до 21.00. Список відкритих магазинів дивіться на сайті ТЦ.

У ТЦ Ocean Plaza на Либідській працює тільки супермаркет "Ашан". Всі інші магазини закриті.

ТЦ Ocean Plaza залишається закритим (фото: facebook.com/OceanPlaza)

Blockbuster Mall (пр. Степана Бандери, 36) відкрито з 10:00 до 18:00. Супермаркет мережі "Сільпо" працює за графіком 09:00-20:00; "Епіцентр"- 09:00 - 18:00; парк розваг "Galaxy" - 11:00-18:00. У разі повітряної тривоги для укриття використовується підземний паркінг ТРЦ.

ТРЦ River Mall C працює щодня з 10:00 до 20:00. Режим роботи "Сільпо" - 09:00-22:00. Відкриті літня тераса і фудкорт. Під час тривоги магазини закриваються. Укриття розташоване на 2 рівні паркінгу.

Більшість магазинів ТРЦ Gulliver (Спортивна площа, 1а) працюють з 10:00 до 20:00. Супермаркет "Сільпо" відкритий з 08:00 до 21:00. На 5 і 6 поверсі відкриті кафе і ресторани. Найближче укриття розташоване на ст. м."Палац спорту". Всю актуальну інформацію можна знайти на сайті торгового центру.

Blockbuster Mall (пр. Степана Бандери, 36) відкрито з 10:00 до 18:00. Супермаркет мережі "Сільпо"працює за графіком 09:00-20:00;" Епіцентр "- 09:00-18:00; парк розваг "Galaxy" - 11:00-18:00. У разі повітряної тривоги для укриття використовується підземний паркінг ТРЦ.

ТРЦ Dream (Оболонський проспект, 1Б) працює щодня за графіком з 10:00 до 19:00, а з 18 травня - до 20:00. Супермаркет "Сільпо" відкритий з 08:00 до 21:00, відділення "Ощадбанку" - з 11:00 до 17:00 в будні дні. Список працюючих локацій торгового центру можна знайти за посиланням.

Фото: ТРЦ Dream працює в Києві (facebook.com/DreamKyiv.ua)

ТРЦ River Mall працює щодня з 10:00 до 20:00. Режим роботи "Сільпо" - 09:00 - 22:00. Відкриті літня тераса і фудкорт. Під час тривоги магазини закриваються. Укриття розташоване на 2 рівні паркінгу.

Торгово-розважальний комплекс Retroville на проспекті Правди після ремонту частково відкрили 15 червня після того, як у центр влучила ворожа ракета росіян. Він тепер працює з 10.00 до 19.00.

ТРЦ Retroville в Києві відкрито (facebook.com/retroville.kyiv)

Відновив свою роботу у центрі столиці ЦУМ. Він почав функціонувати з 1 червня. Знаходиться за адресою Хрещатик, 38. Він працює щодня з 10 до 20.00.

У Києві відкрився ЦУМ (фото: lorashen.ua)

Раніше ми писали, що під час ракетного удару по Одесі був зруйнований ТРЦ "Рів'єра".

Також читайте, як цинічно росіяни почали грабувати ТЦ в Херсоні.

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Київ