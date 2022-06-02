"Воруют как в последний раз". Россияне начали грабить ТЦ в Херсоне, - Ким

Российские военные ограбили торговый центр в Херсоне. Все украденное имущество они вывозят в Крым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима .

"Херсонский "Эпицентр" грабят, вывозят в сторону Крыма. Жаль, конечно, собственников", - заявил Ким.

По его словам, такие действия со стороны оккупантов являются свидетельством понимания того, что скоро туда придут ВСУ. И поэтому они "воруют как в последний раз”.

Также он рассказал, что украинские военные в ближайшее время получат высокоточные ракеты.

"Есть информация, что и Россия их (ракеты - ред.) тоже получит, но там нюанс", - добавил Ким.