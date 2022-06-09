Какие растения нельзя сажать рядом с помидорами: потеряете урожай

Многие огородники стараются вырастить собственные помидоры. Их можно выращивать в контейнерах, на открытом воздухе в солнечном месте или в теплице.

Однако, есть растения, которые нельзя сажать возле помидоров. Ведь с ними они плохо сочетаются. Что важно знать, чтобы спасти плоды - читайте ниже .

Польза помидоров

Помидоры являются одним из самых любимых свежих продуктов всех. Они содержат много витаминов и антиоксидантов, которые поддерживают хорошее здоровье. Кроме того, они содержат мощный ингредиент, который может помочь избежать рака.

В томатах есть мощный антиоксидант ликопен, который отвечает за их красный цвет. Для здоровья сердца гораздо эффективнее есть помидоры и томатные продукты, чем принимать ликопеневые добавки.

Также помидоры полезны для похудения. Они справляются с отеками, выводят из организма токсины, улучшают пищеварение и при этом содержат мало калорий.

Кроме того, помидоры регулируют обмен веществ, обладают мочегонным и желчегонным действием.

Как правильно сажать помидоры

Расстояние между растениями томатов является важным компонентом для здоровых растений и урожая. Правильное расстояние между растениями помидоров зависит от того, какой сорт томатов выращивается.

В целом идеальное расстояние для томатов составляет от 24 до 36 дюймов (61-91 см) друг от друга.

Какие растения нельзя сажать рядом

Важно запомнить, что рядом с помидорами нельзя сажать тыквы, землянику и капусту. Такие растения плохо сочетаются с помидорами, что может навредить урожаю обеих культур.

Отметим, что помидоры могут вызвать проблему с урожаем капусты, ведь они провоцируют появление капустной блондинки на огороде.

Что можно сажать возле помидоров

Такие растения, как зеленый лук и спаржа, отпугивают насекомых, которые вредят помидорам. Их запах чеснока отпугивает вредителей.

К тому же спаржа отпугивает червей, которые питаются томатными растениями. Огурцы и бархатцы отпугивают томатную гусеницу. Петрушка и мята - других вредителей.