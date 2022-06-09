Які рослини не можна садити поруч з помідорами: втратите урожай

Багато городників стараються виростити власні помідори. Їх можна вирощувати в контейнерах, на відкритому повітрі в сонячному місці або в теплиці.

Однак, є рослини, які не можна садити біля помідорів. Адже з ними вони погано поєднуються. Що важливо знати, щоб врятувати плоди - читайте нижче .

Користь помідорів

Помідори є одним з найулюбленіших свіжих продуктів усіх. Вони містять багато вітамінів і антиоксидантів, які підтримують хороше здоров'я. Крім того, вони містять потужний інгредієнт, який може допомогти уникнути раку.

У томатах є потужний антиоксидант лікопен, який відповідає за їх червоний колір. Для здоров'я серця набагато ефективніше їсти помідори та томатні продукти, ніж приймати лікопеневі добавки.

Також помідори корисні для схуднення. Вони справляються з набряками, виводять з організму токсини, покращують травлення і при цьому містять мало калорій.

Окрім того, помідори регулюють обмін речовин, мають сечогінну і жовчогінну дію.

Як правильно садити помідори

Відстань між рослинами томатів є важливим компонентом для здорових рослин та врожаю. Правильна відстань між рослинами помідорів залежить від того, який сорт томатів вирощується.

Загалом ідеальна відстань для томатів становить від 24 до 36 дюймів (61-91 см) один від одного.

Які рослини не можна садити поруч

Важливо запам'ятати, що поруч з помідорами не можна садити гарбузи, суницю і капусту. Такі рослини погано поєднуються з помідорами, що може нашкодити врожаю обох культур.

Зазначимо, що помідори можуть викликати проблему з урожаєм капусти, адже вони провокують появу капустяної білявки на городі.

Що можна садити біля помідорів

Такі рослини, як зелена цибуля і спаржа, відлякують комах, які шкодять помідорам. Їхній запах часнику відлякує шкідників.

До того ж спаржа відлякує черв'яків, які харчуються томатними рослинами. Огірки і чорнобривці відлякують томатну гусеницю. Петрушка і м'ята - інших шкідників.