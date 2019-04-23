Какие же вы чудесные: Порошенко эмоционально обратился к украинцам (видео)

Петр Порошенко завил, что его очень поразило, как много людей пришло под Администрацию президента в центре Киева, чтобы выразить ему свою благодарность. Об этом он написал на своей официальной странице в Twitter.

"Меня искренне поразило, как много людей пришли на Банковую. Ваши сердца, слова поддержки и одухотворенные лица греют и дают силы. Это было проникновенно до мурашек", - написал Порошенко.

Кроме того, он поделился видео, которое сам снял с балкона.

Пользователи сети также прокомментировали это.

Боже, столько людей! Какая тысяча, намного больше. Это просто круто;

Спасибо, вам, господин президент! Вместе с вами к победе!

Спасибо, Петр Алексеевич, что удержали Украину в 2014 году. Жаль, большая часть украинцев оценит это только спустя годы;

Во всем негативном надо видеть что-то положительное, Марина Порошенко хоть немножко отдохнет. Я ей сочувствую, за эти пять лет у нее, пожалуй, не было ни дня покоя;

Петр Алексеевич благодарим вас за Украину!!! Вы лучший! В Полтаве хоть и не много порохоботов, но мы гордимся, что являемся частью 25%;

Вы были нашей прививкой. Украина, как нация, начала поправляться. Я не могла не прийти;

Это только маленькая часть, Петр Алексеевич! Нас гораздо больше! Все еще впереди! Вместе к победе!

Вы - лучший!!!

Большое спасибо, господин президент, за возвращенное чувство гордости за наше государство!

Акция прошла очень быстро, почти никто не знал, пришло бы больше;

Вы украинский Черчилль!

Напомним, что вчера, 22 апреля, в Киеве под Администрацией президента прошла акция "Дякую, Петре!" в знак благодарности за реформы, проведенные Порошенко.

Ранее сообщалось о том, что Порошенко намерен баллотироваться в президенты на следующих выборах.