Какие же вы чудесные: Порошенко эмоционально обратился к украинцам (видео)

Петр Порошенко поблагодарил всех присутствующих, которые пришли на акцию "Дякую, Петре!"
Петр Порошенко завил, что его очень поразило, как много людей пришло под Администрацию президента в центре Киева, чтобы выразить ему свою благодарность. Об этом он написал на своей официальной странице в Twitter.
"Меня искренне поразило, как много людей пришли на Банковую. Ваши сердца, слова поддержки и одухотворенные лица греют и дают силы. Это было проникновенно до мурашек", - написал Порошенко.
Кроме того, он поделился видео, которое сам снял с балкона.
Пользователи сети также прокомментировали это.
Напомним, что вчера, 22 апреля, в Киеве под Администрацией президента прошла акция "Дякую, Петре!" в знак благодарности за реформы, проведенные Порошенко.
Ранее сообщалось о том, что Порошенко намерен баллотироваться в президенты на следующих выборах.