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Які ж ви чудові: Порошенко емоційно звернувся до українців (відео)


Петро Порошенко подякував всім присутнім, які прийшли на акцію "Дякую, Петре!"

Петро Порошенко завив, що його дуже вразило, як багато людей прийшли під Адміністрацію президента в центрі Києва, щоб висловити йому свою вдячність. Про це він написав на своїй офіційній сторінці в Twitter.

"Мене щиро вразило, як багато людей прийшли на Банкову. Ваші серця, слова підтримки і натхненні обличчя гріють і дають сили. Це було проникливо до мурашок", - написав Порошенко.

Крім того, він поділився відео, яке сам зняв з балкона.

Користувачі мережі також прокоментували це.

  • Боже, стільки людей! Яка тисяча, набагато більше. Це просто круто;
  • Дякую, вам, пане президенте! Разом з вами до перемоги!
  • Дякую, Петре Олексійовичу, що утримали Україну в 2014 році. Шкода, велика частина українців оцінить це тільки через роки;
  • У всьому негативному треба бачити щось позитивне, Марина Порошенко хоч трошки відпочине. Я їй співчуваю, за ці п'ять років у неї, мабуть, не було ні дня спокою;
  • Петро Олексійович дякуємо за Україну!!! Ви кращий! У Полтаві хоч і не багато порохоботів, але ми пишаємося, що є частиною 25%;
  • Ви були нашим щепленням. Україна, як нація, почала поправлятися. Я не могла не прийти;
  • Це тільки маленька частина, Петро Олексійович! Нас набагато більше! Все ще попереду! Разом до перемоги!
  • Ви - найкращий!!!
  • Велике спасибі, пане президент, за повернуте почуття гордості за нашу державу!
  • Акція пройшла дуже швидко, майже ніхто не знав, прийшло б більше;
  • Ви український Черчілль!

Нагадаємо, що вчора, 22 квітня, в Києві під Адміністрацією президента пройшла акція "Дякую, Петре!" в знак подяки за реформи, проведені Порошенком.

Раніше повідомлялося про те, що Порошенко має намір балотуватися в президенти на наступних виборах.

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