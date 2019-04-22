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Под Администрацией президента проходит акция "Дякую, Петре!"

Новости » Выборы 2019    22.04.2019 - 19:50
Под Администрацией президента проходит акция "Дякую, Петре!"
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина, Виталий Носач)

Петр Порошенко поблагодарил всех присутствующих

В понедельник, 22 апреля, в Киеве под Администрацией президента проходит акция "Дякую, Петре!" в знак благодарности за реформы, проведенные Петром Порошенко на протяжении пребывания на должности главы государства. Об этом сообщает РБК-Украина.

По состоянию на 19:05 возле здания Администрации президента собралось более 2 тыс. человек, и люди продолжают прибывать.Сотрудники Администрации открыли ворота, и все желающие смогли подойти непосредственно к зданию АП.

Многие люди принесли с собой государственные флаги Украины, плакаты с надписью "Спасибо". Время от времени люди скандируют под зданием "Порошенко!", "Дякую", "Лучший".

Петр Порошенко поблагодарил всех присутствующих.

"Пять лет назад на улице Банковой я поднял эти флаги. Это флаги Украины и Европейского союза", - заявил Петр Порошенко.

 

Фото: акция под Администрацией президента (РБК-Украина, Виталий Носач)

"Друзья, самые лучшие - это вы. Я счастлив и горд нашей сегодняшней встречей. Вы являетесь лучшей частью нашей команды. За пять лет мы сделали больше, чем кто-либо за четверть века. Это наша заслуга", - сказал Порошенко. 

Также глава государства отметил, что все заслуги во время его президентства будут защищены. 

"Мы не дадим им уничтожить нашу армию, наш язык, мы не дадим уничтожить децентрализацию, инклюзивное образование, которое основала первая леди", - заявил Порошенко. 

Также Петр Порошенко пообещал, что пойдет на парламентские выборы. Кроме того, глава государства поблагодарил за флешмоб. 

"Спасибо за этот флешмоб, который вчера так мне был нужен. Столько позитива, который я вчера прочитал о себе в Facebook, я не читал давно. Это было то, в чем я нуждался. Когда я чувствую такое единство, такую ​​веру в наше будущие достижения, я твердо убежден - такую команду никто не одолеет", - заявил Порошенко. 

Отметим, что акция "Дякую, Петре!" была организована 21 апреля активистом Святославом Ботовым в Facebook. 

Ранее РБК-Украина сообщало, что начальник государственной охраны Валерий Гелетей заявил, что идея лидера президентских выборов Владимира Зеленского о переносе Администрации президента с улицы Банковой в Киеве "не лучший вариант". 

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