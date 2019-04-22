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Порошенко намерен баллотироваться в президенты на следующих выборах

Новости » Выборы 2019    22.04.2019 - 20:13
Порошенко намерен баллотироваться в президенты на следующих выборах
Фото: Петр Порошенко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Под Администрацией президента в центре Киева проходит акция благодарности Петру Порошенко

Петр Порошенко заявил, что намерен баллотироваться на должность президента Украины на следующих выборах. Об этом он заявил, выступая на акции под Администрацией президента.

Порошенко, выступая перед своими сторонниками, заявил: "Вместе мы вернемся на Банковую после следующих президентских выборов".

"Мы объединяемся для того, чтобы обеспечить наши общие победы уже в ближайшем будущем. Совместно мы идем побеждать на парламентских выборах. Совместно мы вернемся на улицу Банковую после следующих президентских выборов", - сказал он.

Напомним, в понедельник, 22 апреля, в Киеве под Администрацией президента проходит акция "Дякую, Петро!" в знак благодарности за реформы, проведенные президентом на протяжении пребывания на должности главы государства.

Как известно, 21 апреля в Украине состоялся второй тур выборов президента. По данным на вечер 22 апреля ЦИК обработал 99,80% протоколов - за Владимира Зеленского проголосовали 73,22% избирателей, за Петра Порошенко - 24,46%.

Вчера в ходе брифинга Порошенко заявил, что не уходит из украинской политики. В частности, Порошенко заявил, что остается в политике и будет бороться за Украину.

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