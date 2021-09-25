Творог полезен не всем: кому его есть категорически противопоказано
Творог – это кисломолочный продукт, который производится из молока. Его едят в чистом виде, со сметаной или соусами, используют для салатов, запеканок, пирогов и пончиков. Считается, что творог очень полезен и в нем содержатся аминокислоты, белок, кальций и множество полезных веществ.
Для кого творог особенно полезен, а кому его есть категорически противопоказано – читайте в материале ниже.
Польза творога
По усвояемости белка творог превосходит почти все виды мяса. В нем содержится большое количество аминокислот и молочный жир. В сочетании с другими продуктами творог способствует лучшему усвоению и нормализует микрофлору кишечника.
Наличие кальция помогает в укреплении скелета, костной ткани и зубов у детей, замедляет процесс их разрушения у пожилых людей. Также творог понижает уровень холестерина в крови и нормализует работу ЖКТ.
Особенно полезен творог для беременных женщин и в период лактации, так как обеспечивает организму все необходимые питательные вещества. Еще творог эффективен при борьбе с молочницей и полезен во время менопаузы для восстановления баланса кальция.
Полезен творог и для мужчин – казеиновый протеин, который содержится в твороге, предотвращает разрушение мышц, обеспечивает здоровье эндокринной системы и правильного гормонального фона, а также способствует выработке тестостерона.
Кому творог есть нельзя
Несмотря на все плюсы творога, у него есть и противопоказания. Некачественный творог может нанести вред организму и даже вызвать проблемы с желудком. Поэтому стоит в пищу использовать только качественный и натуральный продукт.
Также не стоит употреблять творог людям с такими заболеваниями:
- Наличие атеросклероза
- Некоторые формы заболеваний ЖКТ (гастриты)
- Непереносимость лактозы
- Больным людям с плохой функцией почек
С ограничениями стоит употреблять творог с лишним весом или ожирением, так как при высокой жирности продукта он усваивается быстрее и организм быстрее поглощает жир и калории.
Кроме того, творог полезнее всего употреблять в первой половине дня. Это связано с наличием казеинового белка, который может привести к отекам, а избыток животного жира – нарушить работу печенки и почек.
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