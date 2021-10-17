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Які горіхи найкорисніші: зміцнюють імунітет і допомагають боротися з діабетом

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Неділя 17 жовтня 2021 13:05
Які горіхи найкорисніші: зміцнюють імунітет і допомагають боротися з діабетом Фото: Які горіхи найкорисніші для здоров'я (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Осінь вважається сезоном горіхів і саме зараз потрібно налягати на них, щоб запастися вітамінами та корисними речовинами для зміцнення імунітету. Видів горіхів дуже багато і всі вони корисні, але вчені назвали, які для організму дадуть найбільший захист.

Про це повідомили фахівці порталу Eatthis.

Горіхи можна вживати як окрему страву, використовувати для перекусу на роботі або в дорозі. Вони мають протизапальну властивість, багаті антиоксидантами, корисними жирами, омега-3, вітаміном Е, фенольними кислотами, флавоноїдами та дубильними речовинами.

Найкориснішим горіхом вважається волоські, оскільки в них корисних речовин найбільше, а також в них міститься альфа-лінолієва кислота, яка допомагає впоратися з будь-яким запаленням.

Як показують недавні дослідження, щоденне вживання волоських горіхів знижує концентрацію деяких біомаркерів запалення. Щоб підвищити імунітет, волоські горіхи потрібно змішувати з мигдалем, сушеною вишнею і невеликими шматочками чорного шоколаду.

Волоські горіхи допомагають контролювати діабет другого типу і знижують ризик захворювання в цілому. Як відзначають вчені, для цього потрібно з'їдати 1 столову ложку горіхів щодня протягом трьох місяців. Рівень цукру в крові знижується на 8%.

Волоські горіхи можна їсти цілий рік і додавати їх в багато страв, в тому числі й в соуси, підливи, м'ясні страви.

Важливо! Добову норму волоських горіхів перевищувати не можна, оскільки це може викликати проблеми зі здоров'ям через високий вміст амінокислот і дубильних речовин. Середня добова доза-40-50 грам. У 100 грамах міститься понад 600 ккал.

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