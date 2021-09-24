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Вот почему в доме нельзя держать денежное дерево

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Пятница 24 сентября 2021 21:16
Вот почему в доме нельзя держать денежное дерево Фото: Денежное дерево (Юлия Червинская, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Денежное дерево является одним из самых популярных комнатных растений. Оно неприхотливо в уходе, быстро растет, и к тому же, по приметам, притягивает в дом финансовое благополучие. Но с цветком не все в порядке, говорят эксперты, в некоторых случаях его содержание в доме - не к добру.

Об этом пишет Кubnews.

Официальное название этого суккулентного растения - толстянка, или крассула. Существует более двухсот видов растения, но на наших подоконниках чаще всего место занимает Толстянка яйцевидная (овальная).

Чем же опасна толстянка?

Психологически. Принеся в дом денежное дерево, многие ждут чуть ли не дождя из купюр. Но одним цветком в горшке богаче не станешь, поэтому особо эмоциональные люди могут впасть в депрессию из-за того, что приметы не сработали в их конкретном случае.

Она попросту ядовита. Дело в том, что в листьях толстянки содержится натуральный яд - мышьяк. Поэтому необходимо соблюдать предельную осторожность при уходе за ней. Обязательно держать подальше от детей и домашних животных.

Симптомы отравления растением такие: рвота, понос, острые боли в животе, отсутствие аппетита, сильная жажда, нарушения в сознании и координации в пространстве. Если заметили подобное - срочно к врачу.

Если вы все же не можете отказать себе в содержании растения, вот несколько правил выращивания толстянки:

  • денежное дерево отлично чувствует себя на балконе летом, но не любит прямых солнечных лучей;
  • в весенне-летнее время добавляйте удобрение для роста, но не осенью и зимой - черенки вытянутся, станут слабыми, а потом их "покрутит";
  • корней у толстянки мало - поэтому ей нужен небольшой, но тяжелый горшок (чтобы она не падала);
  • крону можно формировать по вашему желанию, но обычно отщипывают отросший черенок после третьей пары листьев, чтобы пошли боковые побеги.

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