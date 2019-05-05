Какая-то дерганая: Ани Лорак серьезно озадачила сеть

Ани Лорак удивила странной жестикуляцией
Ани Лорак опубликовала видео с выступления и озадачила сеть странной жестикуляцией. Пользователи осыпали певицу множеством вопросов под роликом, который она опубликовала в соцсети Instagram.
"У меня самые лучшие зрители", - лаконично подписала Ани Лорак. К слову, концерт проходил в городе Германии - Оффенбахе.
Ани Лорак (instagram.com/anilorak)
Пользователи мигом принялись комментировать запись. Кому-то видео показалось вполне обычным, однако некоторые заметили, что исполнительнице присуща странная жестикуляция:
Напомним, что ранее Ани Лорак пристыдили за откровенный наряд.
Также мы писали, что в тексте песни поклонники певицы недавно нашли слова, которые адресованы ее бывшему мужу Мурату Налчаджиоглу.
Ранее сообщалось, что Ани Лорак сразила своих многочисленных поклонников сексуальным фото, на котором она позирует в черном кружевном боди и белой рубашке.