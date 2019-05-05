Якась смикана: Ані Лорак серйозно спантеличила мережу

Ані Лорак здивувала дивною жестикуляцією
Ані Лорак опублікувала відео з виступу та спантеличила мережу дивною жестикуляцією. Користувачі обсипали співачку безліччю питань під роликом, який вона опублікувала у соцмережі Instagram.
"У мене найкращі глядачі", - лаконічно підписала Ані Лорак. До речі, концерт проходив у одному з міст Німеччини.
Ані Лорак (instagram.com/anilorak)
Користувачі миттю почали коментувати запис. Комусь відео здалося цілком звичайним, проте деякі помітили, що виконавиці властива дивна жестикуляція:
Нагадаємо, що раніше Ані Лорак присоромили за відвертий наряд.
Також ми писали, що в тексті пісні шанувальники співачки нещодавно знайшли слова, які адресовані її колишньому чоловіку Мурату Налчаджіоглу.
Раніше повідомлялося, що Ані Лорак вразила своїх численних шанувальників сексуальним фото, на якому вона позує в чорному мереживній боді і білій сорочці.