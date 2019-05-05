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Якась смикана: Ані Лорак серйозно спантеличила мережу


Ані Лорак здивувала дивною жестикуляцією

Ані Лорак опублікувала відео з виступу та спантеличила мережу дивною жестикуляцією. Користувачі обсипали співачку безліччю питань під роликом, який вона опублікувала у соцмережі Instagram.

"У мене найкращі глядачі", - лаконічно підписала Ані Лорак. До речі, концерт проходив у одному з міст Німеччини.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публікація від Ані Лорак (@anilorak)

Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Користувачі миттю почали коментувати запис. Комусь відео здалося цілком звичайним, проте деякі помітили, що виконавиці властива дивна жестикуляція:

  • Якась засмикана стала...
  • Голос гарний. Але іноді так голосно кричиш. Навіщо?
  • Хто ваш візажист? Жахливий макіяж практично завжди. Додає вік і псує красу! Макіяж повинен ще краше робити, а не навпаки.
  • Зі смаком зовсім біда.
  • Якось схудла... Це через роботу?

Нагадаємо, що раніше Ані Лорак присоромили за відвертий наряд.

Також ми писали, що в тексті пісні шанувальники співачки нещодавно знайшли слова, які адресовані її колишньому чоловіку Мурату Налчаджіоглу.

Раніше повідомлялося, що Ані Лорак вразила своїх численних шанувальників сексуальним фото, на якому вона позує в чорному мереживній боді і білій сорочці.

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