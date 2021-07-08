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В кафе в центре Харькова спор мужчин о Крыме закончился поножовщиной (видео)

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Харьков, Четверг 08 июля 2021 16:03
В кафе в центре Харькова спор мужчин о Крыме закончился поножовщиной (видео) Коллаж РБК-Украина: в центре Харькова произошла поножовщина из-за вопроса о Крыме
Автор: Роман Мирончук

В харьковском кафе "Молодость", которое находится в центре Харькова на площади Конституции, произошел конфликт между двумя мужчинами. Они спорили, чей Крым. После чего один из них достал нож и ударил другого.

Об этом сообщает Telegram-канал "Харьков Life".

В сети появилось видео, на котором пострадавший спрашивает у оппонента: "Чей Крым?", на что тот отвечает: "Наш, российский".

В следующем кадре пострадавший уже показывает перемотанную руку, которую, по словам мужчины, оппонент порезал ножом.

По приезду полиции пострадавший рассказал, что мужчина в красной футболке ударил его ножом. Сам же мужчина в красной футболке говорит, что никого ножом не бил.

После инцидента мужчина в красной футболке уехал со своими друзьями.

Напомним, в Днепре полиция задержала нетрезвого дебошира, который побил жену с малышом и прокусил ногу правоохранителю. Инцидент произошел на проспекте Героев.

Неадекват оказывал сопротивление и при нем было три ножа. При этом своей жене он угрожал смертью.

Мы также писали о том, что в Днепре пассажир набросился с кулаками на водителя автобуса. Ему не понравилось, что водитель обращался к нему на "ты". В сеть попало видео этой драки.

На кадрах видно как пассажир и водитель кулаками выясняли отношения, а потом их разнимают другие пассажиры.

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Харьков драка
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