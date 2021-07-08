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У кафе в центрі Харкова суперечка чоловіків про Крим закінчився різаниною (відео

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Харків, Четвер 08 липня 2021 16:03
У кафе в центрі Харкова суперечка чоловіків про Крим закінчився різаниною (відео Колаж РБК-Україна: в центрі Харкова сталася поножовщина через питання про Крим
Автор: Роман Мирончук

У харківському кафе "Молодість", яке знаходиться в центрі Харкова на площі Конституції, стався конфлікт між двома чоловіками. Вони сперечалися, чий Крим. Після чого один з них дістав ніж і вдарив іншого.

Про це повідомляє Telegram-канал "Харків Life".

У мережі з'явилося відео, на якому потерпілий запитує у опонента: "Чий Крим?", На що той відповідає: "Наш, російський".

У наступному кадрі потерпілий вже показує перемотати руку, яку, за словами чоловіка, опонент порізав ножем.

По приїзду поліції потерпілий розповів, що чоловік в червоній футболці вдарив його ножем. Сам же чоловік в червоній футболці говорить, що нікого ножем не бив.

Після інциденту чоловік в червоній футболці поїхав зі своїми друзями.

Нагадаємо, в Дніпрі поліція затримала нетверезого бешкетника, який побив дружину з малюком і прокусив ногу правоохоронцю. Інцидент стався на проспекті Героїв.

Неадекват чинив опір і при ньому було три ножі. При цьому своїй дружині він погрожував смертю.

Ми також писали про те, що в Дніпрі пасажир накинувся з кулаками на водія автобуса. Йому не сподобалося, що водій звертався до нього на "ти". У мережу потрапило відео цієї бійки.

На кадрах видно як пасажир і водій кулаками з'ясовували стосунки, а потім їх розбороняють інші пасажири.

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Харків бійка
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