У кафе в центрі Харкова суперечка чоловіків про Крим закінчився різаниною (відео
У харківському кафе "Молодість", яке знаходиться в центрі Харкова на площі Конституції, стався конфлікт між двома чоловіками. Вони сперечалися, чий Крим. Після чого один з них дістав ніж і вдарив іншого.
Про це повідомляє Telegram-канал "Харків Life".
У мережі з'явилося відео, на якому потерпілий запитує у опонента: "Чий Крим?", На що той відповідає: "Наш, російський".
У наступному кадрі потерпілий вже показує перемотати руку, яку, за словами чоловіка, опонент порізав ножем.
По приїзду поліції потерпілий розповів, що чоловік в червоній футболці вдарив його ножем. Сам же чоловік в червоній футболці говорить, що нікого ножем не бив.
Після інциденту чоловік в червоній футболці поїхав зі своїми друзями.
Нагадаємо, в Дніпрі поліція затримала нетверезого бешкетника, який побив дружину з малюком і прокусив ногу правоохоронцю. Інцидент стався на проспекті Героїв.
Неадекват чинив опір і при ньому було три ножі. При цьому своїй дружині він погрожував смертю.
Ми також писали про те, що в Дніпрі пасажир накинувся з кулаками на водія автобуса. Йому не сподобалося, що водій звертався до нього на "ти". У мережу потрапило відео цієї бійки.
На кадрах видно як пасажир і водій кулаками з'ясовували стосунки, а потім їх розбороняють інші пасажири.