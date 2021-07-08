У кафе в центрі Харкова суперечка чоловіків про Крим закінчився різаниною (відео

У харківському кафе "Молодість", яке знаходиться в центрі Харкова на площі Конституції, стався конфлікт між двома чоловіками. Вони сперечалися, чий Крим. Після чого один з них дістав ніж і вдарив іншого.

Про це повідомляє Telegram-канал " Харків Life ".

У мережі з'явилося відео, на якому потерпілий запитує у опонента: "Чий Крим?", На що той відповідає: "Наш, російський".

У наступному кадрі потерпілий вже показує перемотати руку, яку, за словами чоловіка, опонент порізав ножем.

По приїзду поліції потерпілий розповів, що чоловік в червоній футболці вдарив його ножем. Сам же чоловік в червоній футболці говорить, що нікого ножем не бив.

Після інциденту чоловік в червоній футболці поїхав зі своїми друзями.