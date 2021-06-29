В Днепре пассажир набросился я кулаками на водителя автобуса (видео)

В Днепре произошла драка между пассажиром и водителем 115 автобуса. Конфликт начался после того, как водитель на "ты" обратился к мужчине, и его это сильно возмутило.

На кадрах видно как пассажир и водитель кулаками выясняли отношения, а потом их разнимают другие пассажиры.

В Днепре пассажир автобуса подрался с водителем (видео: Telegram-канал "Ху**ый Днепр")

Пассажир объяснил, что водитель попросил передать за проезд, он оплачивал, и показал удостоверение (другого пассажира). Водитель спросил, что за удостоверение. После словесной перепалки он сказал, чтобы пассажир сидел и ехал молча.

По его словам, они с водителем спорили до конечной. Потом водитель вышел, и конфликт набрал обороты. Пассажир достал телефон и хотел снять все на видео, но водитель выбил его из рук. Далее произошла драка.

"Пассажир не хотел платить за себя, а у дамы удостоверение было, в камеру показывать не хотел, и тот чел сказал водителю, "На почитай" с такой интонацией, что чего ты выеживаешься", - написал один з пользователей сети.