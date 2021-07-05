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В Днепре полиция "замела" дебошира: побил жену с малышом и прокусил ногу "копу"

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Днепр, Понедельник 05 июля 2021 14:08
В Днепре полиция "замела" дебошира: побил жену с малышом и прокусил ногу "копу" В Днепре полиция задержала неадеквата (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Днепре полиция пыталась усмирить пьяного жителя, который бросался с кулаками на жену и ребенка. В итоге неадеквата задержали, но он так сопротивлялся, что прокусил ногу патрульному.

Об этом сообщает Днепр Оперативный.

Патрульные получили вызов на проспекте Героев. Там нетрезвый мужчина бил свою жену, которая держала на руках младенца. На месте копы увидели неадеквата, который оказывал сопротивление.

При себе у него было три ножа, а жене он угрожал смертью.

"Во время задержания он бросался с ножом, а после прокусил патрульному ногу. Люди рассказывают, что мужчина был нетрезв, он стоял со своей женой и угрожал ей, говорил, что она будет трупом, после трижды ударил ее. Женщина была с младенцем ", - рассказали очевидцы.

Патрульные по прибытию на вызов скрутили и надели на него наручники. Горожанин звал на помощь и кричал, что его убивают и избивают. Сейчас мужчина находится в полиции.

Видео можно посмотреть здесь.

Как мы писали ранее, в Ровно парень устроил жесткую драку с "копами", пытался "отмазать" друга.

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