В Днепре полиция "замела" дебошира: побил жену с малышом и прокусил ногу "копу"

В Днепре полиция пыталась усмирить пьяного жителя, который бросался с кулаками на жену и ребенка. В итоге неадеквата задержали, но он так сопротивлялся, что прокусил ногу патрульному.

Патрульные получили вызов на проспекте Героев. Там нетрезвый мужчина бил свою жену, которая держала на руках младенца. На месте копы увидели неадеквата, который оказывал сопротивление.

При себе у него было три ножа, а жене он угрожал смертью.

"Во время задержания он бросался с ножом, а после прокусил патрульному ногу. Люди рассказывают, что мужчина был нетрезв, он стоял со своей женой и угрожал ей, говорил, что она будет трупом, после трижды ударил ее. Женщина была с младенцем ", - рассказали очевидцы.

Патрульные по прибытию на вызов скрутили и надели на него наручники. Горожанин звал на помощь и кричал, что его убивают и избивают. Сейчас мужчина находится в полиции.

Видео можно посмотреть здесь.