Кабачки по-турецьки за 5 хвилин: рецепт оригінальної та швидкої літньої закуски
У розпал літнього сезону особливо популярними стають кабачки і усі страви з них. Закуска по-турецьки виходить не лише смачною, а й корисною, адже містить багато вітамінів і легко засвоюється.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, як легко за 5 хвилин приготувати таку літню закуску вдома.
Кабачки по-турецьки: простий рецепт
Список інгредієнтів:
- кабачки - 3 шт.
- часник - 4 зубчики
- мед - 20 г
- соєвий соус - 40 мл
- копчена паприка - 5 г
- сіль, перець - до смаку
- кунжут білий - 20 г
- зелень - 30 г
- олія соняшникова - 60 мл
Легкий спосіб приготування
Спочатку кабачки наріжте на брусочки по 8-10 см завдовжки та 3-4 см завтовшки.
Часник наріжте і обмажте ним кабачки. Далі на сковороді розігрійте олію і обсмаж часник 1 хвилину, щоб олія набралася ароматів. Після цього викладіть кабачки та обсмажуйте 3 хвилини, до легкої прозорості.
Додайте усі спеції, мед і перемішай. Готуйте ще 1 хвилину, постійно помішуючи. Влийте соєвий соус, додайте кунжут і готуйте до загустіння соусу.
В кінці додайте зелень і страва готова.
Рецепт кабачків по-турецьки (фото: кадр з відео)
Вас може зацікавити
- Рецепт сирної запіканки з простих інгредієнтів, яку зможе приготувати кожен вдома
- 10 ідей збалансованої вечері, які виходять дуже смачними
- Прості рецепти десертів, які не шкодять здоров'ю