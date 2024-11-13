Цікаві факти про McDonald's: що зникло з меню назавжди і коли продали перший Happy Meal

Перший Мак з'явився у Великій Британії в 1974 році. Ціни, звісно, у то й час було зовсім смішні, але першими стравами були класичний Біг Мак та чізбургер.

Яєчний макмаффін з'явився у меню в 1982 році, а улюблена страва багатьох шанувальників цього фастфуду, курячі нагетси, почали випускати тільки у 1984 році. І що цікаво - вони замінили цибулеві нагетси, бо у покупців в Британії змінилися смаки.

Перший Happy Meal з'явився тільки у 1986 році, разом з першими касами для автомобілів. А ще у 1990-х в меню була цікава страва, яка існувала у продажу дуже недовго - McPizza. Дехто зараз не вірить, що у McDonald's була піца, але це справді так.

У середині 1990-х McDonald's випробував персональну піцу у Британії, яка мала невеликий діаметр та ділилася на 4 шматки. Піца була трьох видів: сирна, сир та пепероні, а ще Делюкс - з зеленим перцем та цибулею.

Піцу запустили в меню у 1994 році, коли мережа дала можливість замовляти офісним працівникам замовляти сніданок та обід прямо на роботу. Замовлення тоді робили факсом або телефоном.

Піцу продавали у McDonald's в 90-х роках (фото: reddit.com/Damnthatsinteresting)

Як вказує на своєму сайті McDonald's піцу продавали протягом обмеженого періоду і тільки в деяких ресторанах - як частину продажу та перевірки продукту. Варто додати, що є шанувальники цієї піци, які досі пам'ятають цю страву та кажуть, що вона була одною з найкращих на смак, яку вони коли-небудь їли.

Ось, як згадують цю піцу у Reddit:

Не їв її 30 років, але я все одно відчуваю та пам'ятаю її смак. Це було чудово.

Я благав маму взяти мені піцу в McDonald's!

Це один з моїх найприємніших спогадів про їжу. Мій дідусь взяв мене спробувати й ми ходили щотижня, поки її не припинили продавати.

Піца була чудовою і це мені найбільше запам'яталося. Скоринка була класною. Це був фаст-фуд, але вона подобалася всім там, де я жив. Краще, ніж у багатьох мереж піцерій.

У США піцу також продавали й експеримент запустили трохи раніше, ніж у Британії, ще у 80-х роках. Але згодом і там її припинили продавати.

Зараз замовити піцу від McDonald's можна замовити в найбільшому ресторані мережі в Орландо, штат Флорида. Але покупці кажуть, що на смак вона зовсім не така, як була в 90-х.

Піцу продавали у McDonald's в 90-х роках (фото: reddit.com/Damnthatsinteresting)

Після припинення продажу піци у меню McDonald's з'явилося багато нових страв - наприклад, McFlurry. Чому компанія відмовилася від піци - невідомо.

Найпопулярнішою стравою в меню за останні 50 років стала картопля фрі, бо саме її найбільше продають у всіх ресторанах мережі. Біг Мак займає друге місце, а на третьому - Чізбургер.