Хімік перевірив їжу з McDonalds на наявність мікробів. Ось що він там знайшов (відео)
Хімік Гліб Репіч перевірив популярні страви із McDonalds на наявність мікробів. Результатами свого дослідження він поділився у соцмережах. Немало користувачів здивовані тим, що виявив хімік під час свого експерименту.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Репіча в Instagram.
Що показало дослідження
Зразки для дослідження Репіч взяв у McDonalds у Тернополі. Він вибрав чотири страви - фіш рол, чікен рол, роял чізбергур і макфлурі. Усі зразки він направив у біолабораторію.
"Результати показали, що на кожній чашці Петрі, яку перемістили бакпосів із зразків, виросли колонії. У роял чізбурзі виявили бактерії кишкової палички, що в готових стравах не допускається", - каже Репіч.
Натомість у макфлурі бактерій кишкової палички не виявлено, але там була pseudomonas aeruginosa - це синьогнійна паличка, яка у їжі не нормується, зате нормується у воді. Скоріш за все, саме звідти вона й потрапила у страву. Цікаво, що ця бактерія дає приємний запах, який нагадує жасмин.
"А от із фіш ролом та чікен ролом - все добре. У них виявили бактерії, втім вони не належать до групи кишкової палички. Тож бачимо, що навіть у McDonalds можна знайти щось неприємне. І я впевнений, що тут грає роль людський фактор, бо дуже важко прослідкувати, чи помили всі руки", - пояснює хімік.
При цьому він додає, що для того, щоб не було синьогнійної палички, у закладі треба замінити фільтри для води.
Реакція соцмережі на результати перевірки
На дослідження Репіча відреагувало багато користувачів соцмережі, українці залишили коментарі під постом хіміка із результатами перевірки.
Що пишуть користувачі:
- я працювала в McDonalds і навіть ніколи не могла подумати, що там таке можливе. Дуже цікаво
- ті, хто працювали на кухні, в ресторані, багато цікавих історій мають. Не хочете зʼїсти усіляких паличок - готуй сам вдома
- ну, якщо навіть в McDonalds є кишкова паличка, то тоді взагалі байдуже, що вона є в Новусах чи Сільпо, чи ще десь
- цікаве дослідження. На жаль, з власного досвіду - отруївся саме шаурмою в McDonalds, в інших місцях все ок
- цікаво, якою буде реакція McDonalds
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