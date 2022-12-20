UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Яка маленька деталь на ялинці привабить у ваше життя гроші: цю традицію мало хто знає

Який предмет обов'язково має бути на ялинці у 2023 році (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Різдво та Новий рік зовсім скоро і вже у багатьох будинках почали вбирати святкові ялинки. Вважається, що деякі іграшки на ялинці мають особливе значення і можуть стати талісманами для залучення різних благ.

Який маленький предмет потрібно обов'язково повісити на ялинку чи покласти під дерево для залучення грошей, розповіли у Sante Plus.

Яку деталь потрібно додати на ялинку

За старих часів різдвяні ялинки прикрашали тим, що було під руками – цукерками, горіхами, яблуками. На зміну цим простим прикрасам прийшли різнокольорові кулі, сніжинки, гірлянди, стрічки, зірочки та багато іншого.

Однак, які б ви прикраси не вибрали, існує дуже давня традиція, якої досі дотримуються багато людей.

Якщо ви хочете зарядити своє свято, будинок і весь майбутній рік позитивною енергетикою – підсуньте між гілочками ялинки монетку. Її потрібно загорнути в папір та перев'язати червоною ниткою.

Якщо ви дотримаєтеся цього звичаю, то весь наступний рік буде благополучним - вам відкриється шлях до щастя, достатку, удачі та любові. Монетка зазвичай приваблює в будинок багатство, а також стабільність, рівновагу та гарну енергію господарям.

Фото: pinterest.com

Як з'явилася традиція прикрашати ялинку

Історики вважають, що традиція вбирати ялинку на честь нового року з'явилася ще в язичницьких святкуваннях дня зимового сонцестояння. Можливо, це сталося у країнах Балтії у 16 столітті.

Деякі фахівці стверджують, що вперше ялинку до Різдва почали прикрашати у 1848 році – на балу у королеви Вікторії. Саме вона запровадила цю моду і за нею пішла спочатку Німеччина, а потім і вся Європа.

Однак є дані про те, що ще давні єгиптяни прикрашали храми, присвячені богам під час зимового сонцестояння.

А задовго до появи християнства жителі північної півкулі прикрашали зеленими рослинами свої будинки під час свят.

До речі, раніше ми розповідали про те, де саме у квартирі потрібно поставити ялинку, щоб вона принесла удачу та достаток.

А також ми писали про те, звідки з'явилася традиція дарувати подарунки на Різдво та Новий рік.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новий рікелка