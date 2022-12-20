Яка маленька деталь на ялинці привабить у ваше життя гроші: цю традицію мало хто знає

Яку деталь потрібно додати на ялинку

За старих часів різдвяні ялинки прикрашали тим, що було під руками – цукерками, горіхами, яблуками. На зміну цим простим прикрасам прийшли різнокольорові кулі, сніжинки, гірлянди, стрічки, зірочки та багато іншого.

Однак, які б ви прикраси не вибрали, існує дуже давня традиція, якої досі дотримуються багато людей.

Якщо ви хочете зарядити своє свято, будинок і весь майбутній рік позитивною енергетикою – підсуньте між гілочками ялинки монетку. Її потрібно загорнути в папір та перев'язати червоною ниткою.

Якщо ви дотримаєтеся цього звичаю, то весь наступний рік буде благополучним - вам відкриється шлях до щастя, достатку, удачі та любові. Монетка зазвичай приваблює в будинок багатство, а також стабільність, рівновагу та гарну енергію господарям.

Фото: pinterest.com

Як з'явилася традиція прикрашати ялинку

Історики вважають, що традиція вбирати ялинку на честь нового року з'явилася ще в язичницьких святкуваннях дня зимового сонцестояння. Можливо, це сталося у країнах Балтії у 16 столітті.

Деякі фахівці стверджують, що вперше ялинку до Різдва почали прикрашати у 1848 році – на балу у королеви Вікторії. Саме вона запровадила цю моду і за нею пішла спочатку Німеччина, а потім і вся Європа.

Однак є дані про те, що ще давні єгиптяни прикрашали храми, присвячені богам під час зимового сонцестояння.

А задовго до появи християнства жителі північної півкулі прикрашали зеленими рослинами свої будинки під час свят.