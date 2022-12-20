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Какая маленькая деталь на елке привлечет в вашу жизнь деньги: эту традицию знают немногие

КАкой предмет обязательно должен быть на елке в 2023 году (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Рождество и Новый год совсем скоро и уже во многих домах начали наряжать праздничные елки. Считается, что некоторые игрушки на елке имеют особое значение и могут стать талисманами для привлечения различных благ.

Какой маленький предмет нужно обязательно повесить на елку или положить под дерево для привлечения денег, рассказали в Sante Plus.

Какую деталь нужно добавить на елку

В старые времена рождественские елки украшали тем, что было под руками - конфетами, орехами, яблоками. На смену этим простым украшениям пришли разноцветные шары, снежинки, гирлянды, ленты, звездочки и многое другое.

Однако, какие бы вы украшения не выбрали, существует очень древняя традиция, которую до сих пор соблюдают многие люди.

Если вы хотите зарядить свой праздник, дом и весь будущий год позитивной энергетикой - подсуньте между веточками елки монетку. Ее нужно завернуть в бумагу и перевязать красной нитью.

Если вы последуете этому обычаю, то весь следующий год будет благополучным - вам откроется путь к счастью, достатку, удачи и любви. Монетка обычно привлекает в дом богатство, а также стабильность, равновесие и хорошую энергию хозяевам.

Фото: pinterest.com

Как появилась традиция украшать елку

Историки считают, что традиция наряжать елку в честь нового года появилась еще в языческих празднованиях дня зимнего солнцестояния. Возможно, это произошло в странах Балтии в 16 веке.

Некоторые специалисты утверждают, что впервые елку к Рождеству начали украшать в 1848 году - на балу у королевы Виктории. Именно она ввела эту моду и за ней последовала сначала Германия, а потом и вся Европа.

Однако есть данные о том, что еще древние египтяне украшали храмы, посвященные богам, во время зимнего солнцестояния.

А задолго до появления христианства жители северного полушария украшали зелеными растениями свои дома во время праздников.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, где именно в квартире нужно поставить елку, чтобы она принесла удачу и достаток.

А также мы писали о том, откуда появилась традиция дарить подарки на Рождество и Новый год.

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