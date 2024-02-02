Яка користь функції True Tone на iPhone та як її включити

Можливо, у кожного з нас бувають моменти, коли яскравість екрану смартфона або надто впадає у вічі, або викликає сильну втому очей. У таких ситуаціях на iPhone передбачено функцію під назвою True Tone.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт REPART , який займається постачанням та виробництвом деталей для мобільних пристроїв, розповідає, як включити функцію True Tone на iPhone і яка від неї буде користь.

Що таке True Tone і для чого він потрібен

True Tone - це спеціальна функція, яка автоматично налаштовує колірну гаму та насиченість відтінків на екрані смартфона, планшета або комп'ютера в залежності від навколишніх умов, щоб скоротити різницю між навколишнім світлом та дисплеєм. Таким чином, сприйняття контенту стає комфортнішим.

Основна концепція полягає в досягненні на екрані ефекту білого аркуша паперу, який завдяки відображенню світла може виглядати жовтішим під лампами розжарювання або білим під природним світлом. При цьому в обох випадках колір сприйматиметься оком як ідеально білий.

Як це працює

Екрани пристроїв не є поверхнями, що відображають, а, навпаки, самі випромінюють світло. Тому контролери дисплеїв використовують алгоритми, розроблені інженерами Apple для підбору колірної температури.

Для цього налаштування застосовуються багатоканальні датчики освітленості, які в реальному часі відстежують колірну температуру навколишнього світла та автоматично коригують баланс білого на екрані. Це покликане створити більш природний вигляд зображення та покращити сприйняття.

Використовуючи імітацію відбитого світла від найближчого джерела освітлення, зображення на екрані також підлаштовується. Наприклад, під світлом торшера в напівтемряві воно набуває теплого жовтуватого відтінку, а під яскравим світильником у ванній - холодний біло-блакитний.

Які пристрої підтримують True Tone

На даний момент True Tone доступна на всіх більш-менш сучасних девайсах компанії з екранами, а саме:

iPhone 8 і новіший, iPhone SE 2 та новіший

iPad 9 та новіший, iPad Pro 1 та новіший, iPad Air 3 та новіший, iPad mini 5 та новіший

всі MacBook Pro 2018 року і новіший, MacBook Air 2018 року та новіший

все iMac 2020 року та новіше

монітори Apple Studio Display та Apple Pro Display XDR

True Tone також працюватиме на будь-яких зовнішніх моніторах з діагоналлю до 32 дюймів за умови підключення до MacBook з відкритою кришкою.

Чи є користь від True Tone

Ця функція підвищує зручність використання смартфона, планшета або комп'ютера. Особливо це відчувається в приміщеннях з недостатнім освітленням, де екрани без корекції виглядають надто синіми і можуть викликати дискомфорт для очей.

У разі слабкого штучного освітлення значно приємніше сприймати жовтий екран із теплими відтінками, ніж білий.

Якщо при активації True Tone екран здається занадто жовтим, дайте собі якийсь час. Очі швидко адаптуються, і ось вже при відключенні цієї функції кольори, навпаки, сприйматимуться як надто холодні та синюшні.

Коли варто використовувати True Tone

Технологія не завжди однаково ефективна в різних сценаріях і її іноді доцільно тимчасово вимкнути. Наприклад, під час читання книг або редагування документів активація True Tone допоможе знизити навантаження на очі.

У той час як при перегляді фільмів, обробці фотографій та інших сценаріях, де важлива точна передача кольорів, функцію краще на якийсь час відключити.

Як увімкнути True Tone на iPhone та iPad

Відкрийте пункт "Пункт керування", затримайте палець на повзунці яскравості і торкніться кнопки True Tone.

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Або перейдіть до "Параметри", потім "Екран і яскравість" і натисніть тумблер True Tone.

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