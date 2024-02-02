Какая польза функции True Tone на iPhone и как ее включить

Возможно, у каждого из нас бывают моменты, когда яркость экрана смартфона либо слишком бросается в глаза, либо вызывает сильное утомление глаз. В таких ситуациях на iPhone предусмотрена функция под названием True Tone.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт REPART , который занимается поставками и производством деталей для мобильных устройств, рассказывает, как включить функцию True Tone на iPhone и какая от нее будет польза.

Что такое True Tone и для чего он нужен

True Tone - это специальная функция, которая автоматически настраивает цветовую гамму и насыщенность оттенков на экране смартфона, планшета или компьютера в зависимости от окружающих условий, чтобы сократить различия между окружающим светом и дисплеем. Таким образом, восприятие контента становится более комфортным.

Основная концепция заключается в достижении на экране эффекта белого листа бумаги, который, благодаря отражению света, может выглядеть более желтым под лампами накаливания или более белым под естественным светом. При этом в обоих случаях цвет будет восприниматься глазом как идеально белый.

Как это работает

Экраны устройств не являются отражающими поверхностями, а, наоборот, сами излучают свет. Поэтому контроллеры дисплеев используют алгоритмы, разработанные инженерами Apple, для подбора цветовой температуры.

Для этой настройки применяются многоканальные датчики освещенности, которые в реальном времени отслеживают цветовую температуру окружающего света и автоматически корректируют баланс белого на экране. Это призвано создать более естественный вид изображения и улучшить восприятие.

Используя имитацию отраженного света от ближайшего источника освещения, изображение на экране также подстраивается. Например, под светом торшера в полумраке оно приобретает теплый желтоватый оттенок, а под ярким светильником в ванной - холодный бело-голубой.

Какие устройства поддерживают True Tone

На данный момент True Tone доступна на всех более‑менее современных девайсах компании с экранами, а именно:

iPhone 8 и новее, iPhone SE 2 и новее

iPad 9 и новее, iPad Pro 1 и новее, iPad Air 3 и новее, iPad mini 5 и новее

все MacBook Pro 2018 года и новее, MacBook Air 2018 года и новее

все iMac 2020 года и новее

мониторы Apple Studio Display и Apple Pro Display XDR

True Tone также будет работать на любых внешних мониторах с диагональю до 32 дюймов при условии подключения к MacBook с открытой крышкой.

Есть ли польза от True Tone

Эта функция определенно повышает удобство использования смартфона, планшета или компьютера. Особенно это ощущается в помещениях с недостаточным освещением, где экраны без коррекции выглядят излишне синими и могут вызывать дискомфорт для глаз.

В условиях слабого искусственного освещения значительно приятнее воспринимать желтоватый экран с теплыми оттенками, чем белый.

Если при активации True Tone экран кажется слишком жёлтым, дайте себе какое‑то время. Глаза быстро адаптируются, и вот уже при отключении этой функции цвета, наоборот, будут восприниматься как чересчур холодные и синюшные.

Когда стоит использовать True Tone

Технология не всегда одинаково эффективна в различных сценариях, и ее иногда целесообразно временно выключить. Например, во время чтения книг или редактирования документов активация True Tone может помочь снизить нагрузку на глаза.

В то время как при просмотре фильмов, обработке фотографий и других сценариях, где важна точная передача цветов, функцию лучше на время отключить.

Как включить True Tone на iPhone и iPad

Откройте "Пункт управления", задержите палец на ползунке яркости и коснитесь кнопки True Tone.

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Либо перейдите в "Настройки", затем "Экран и яркость" и щёлкните тумблер True Tone.

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