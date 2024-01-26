У новому оновленні iPhone з'явилася система захисту від крадіжки: що це та як активувати

Смартфон став невід'ємною частиною нашого життя, і його втрата може спричинити значні незручності. Наприклад, Apple прагне забезпечити захист пристроїв, впроваджуючи відповідну функцію Stolen Device Protection.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на веб-сайт 9to5Mac , на якому публікуються новини та чутки про Apple та її продукти.

Що таке "Захист вкраденого пристрою"

Ця функція надає iPhone додатковий рівень безпеки. При активованому режимі телефон почне вимагати обов'язкову верифікацію через Face ID або Touch ID для доступу до збережених паролів або, наприклад, при при здійсненні покупок через Safari.

Це особливо важливо у випадках, коли зловмисник не тільки взяв пристрій у свої руки, але й знає його пароль. Функція автоматично вмикається, коли iPhone знаходиться далеко від звичайних місць, таких як будинок або місце роботи. Навіть при вимкненні режиму пошуку та повторному налаштуванні смартфона знадобиться біометричне підтвердження.

iPhone Stolen Device Protection (фото: MacRumors)

Крім того, буде введено системну затримку, якщо телефон знаходиться в незнайомому місці. Для зміни особистих налаштувань, пароля iPhone та Apple ID користувачеві потрібно буде пройти біометричну аутентифікацію та зачекати годину. Ця затримка створена для запобігання зловмисника від виконання критично важливих дій, таких як зміна облікового запису або викрадення аккаунта Apple ID.

Коли телефон знаходиться у звичних місцях, таких як будинок або робота, додатковий захист вимкнено, і можна використовувати код або пароль iPhone як завжди.

Як увімкнути захист від крадіжки

Перейдіть в налаштування, потім "Face ID і код-пароль", потім у "Захист вкраденого пристрою" та "Увімкнути захист".

Як активувати захист від крадіжки (фото: 9to5mac)