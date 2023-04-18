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Як зварити ідеальну картоплю. Простий фокус, який міняє все

Як правильно варити картоплю (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Коли ви варите картоплю, щоб потім приготувати салати, нарізавши кубиками, вона часто може розвалюватися і все псувати. Але є деякі фокуси, з якими ваша "мундирка" вийде ідеальною.

Як правильно готувати картоплю - в матеріалі Styler далі.

Що додати до картоплі при варінні

Багато кулінарів-аматорів не знають, що буде, якщо в каструлю з картоплею додати звичайний столовий оцет.

Завдяки цьому простому інгредієнту картопля не розвариться більше, ніж потрібно, і триматиме форму.

Річ у тому, що картопля після додавання оцту покривається свого роду тонким "захисним шаром", завдяки якому бульби тримають форму після варки.

Як правильно варити картоплю

Спочатку на вогонь ставлять каструлю з водою. Коли рідина закипить, додають 1-2 ст. л. оцту (9%) на кожні 2 л води. Потім у каструлю відправляють картоплю в мундирі та варять до готовності.

Якщо не любите оцет, є два запасні варіанти. Перший - лимонна кислота (1 ч. л. на 2 л води). Другий - скибочки лимона (2 шт. на 2 л води).

Як зробити картоплю у раціоні корисною

Дієтологи кажуть, що картоплю не варто демонізувати, адже при правильному споживанні на картоплі навіть можна худнути. Головне, правильно її готувати і вживати:

  • Їжте картоплю в запеченому у шкірці вигляді (або відвареному в мундирах).
  • Обов'язково додавайте овочі (квашену капусту, або салат, або просто якісь свіжі овочі та зелень)
  • Додайте в тарілку білкову частину (риба, м'ясо, гриби чи яйце).
  • Не їжте картоплі багато: 1-2 невеликі штуки достатньо.

Раніше ми писали, як зварити каструлю картоплі всього за 10 хвилин.

Також дізнайтеся, чи можна їсти пророслу картоплю.

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