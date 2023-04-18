Як зварити ідеальну картоплю. Простий фокус, який міняє все

Що додати до картоплі при варінні

Багато кулінарів-аматорів не знають, що буде, якщо в каструлю з картоплею додати звичайний столовий оцет.

Завдяки цьому простому інгредієнту картопля не розвариться більше, ніж потрібно, і триматиме форму.

Річ у тому, що картопля після додавання оцту покривається свого роду тонким "захисним шаром", завдяки якому бульби тримають форму після варки.

Як правильно варити картоплю

Спочатку на вогонь ставлять каструлю з водою. Коли рідина закипить, додають 1-2 ст. л. оцту (9%) на кожні 2 л води. Потім у каструлю відправляють картоплю в мундирі та варять до готовності.

Якщо не любите оцет, є два запасні варіанти. Перший - лимонна кислота (1 ч. л. на 2 л води). Другий - скибочки лимона (2 шт. на 2 л води).

Як зробити картоплю у раціоні корисною

Дієтологи кажуть, що картоплю не варто демонізувати, адже при правильному споживанні на картоплі навіть можна худнути. Головне, правильно її готувати і вживати: