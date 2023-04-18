Як зварити ідеальну картоплю. Простий фокус, який міняє все

Коли ви варите картоплю, щоб потім приготувати салати, нарізавши кубиками, вона часто може розвалюватися і все псувати. Але є деякі фокуси, з якими ваша "мундирка" вийде ідеальною.
Як правильно готувати картоплю - в матеріалі Styler далі.
Багато кулінарів-аматорів не знають, що буде, якщо в каструлю з картоплею додати звичайний столовий оцет.
Завдяки цьому простому інгредієнту картопля не розвариться більше, ніж потрібно, і триматиме форму.
Річ у тому, що картопля після додавання оцту покривається свого роду тонким "захисним шаром", завдяки якому бульби тримають форму після варки.
Спочатку на вогонь ставлять каструлю з водою. Коли рідина закипить, додають 1-2 ст. л. оцту (9%) на кожні 2 л води. Потім у каструлю відправляють картоплю в мундирі та варять до готовності.
Якщо не любите оцет, є два запасні варіанти. Перший - лимонна кислота (1 ч. л. на 2 л води). Другий - скибочки лимона (2 шт. на 2 л води).
Дієтологи кажуть, що картоплю не варто демонізувати, адже при правильному споживанні на картоплі навіть можна худнути. Головне, правильно її готувати і вживати:
Раніше ми писали, як зварити каструлю картоплі всього за 10 хвилин.
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