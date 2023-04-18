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Как сварить идеальную картошку. Простой фокус, меняющий все

Как правильно варить картофель (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Когда вы варите картофель, чтобы потом приготовить салаты, нарезав кубиками, он часто может разваливаться и все портить. Но есть некоторые фокусы, с которыми ваша "мундирка" получится идеальной.

Как правильно готовить картофель - в материале Styler дальше.

Что добавить к картофелю при варке

Многие кулинары-любители не знают, что будет, если в кастрюлю с картофелем добавить обычный столовый уксус.

Благодаря этому простому ингредиенту картофель не разварится больше, чем нужно, и будет держать форму.

Дело в том, что картофель после добавления уксуса покрывается своего рода тонким "защитным слоем", благодаря которому клубни держат форму после варки.

Как правильно варить картошку

Сначала на огонь ставят кастрюлю с водой. Когда жидкость закипит, добавляют 1-2 ст. л. уксуса (9%) на каждые 2 л воды. Затем в кастрюлю отправляют картофель в мундире и варят до готовности.

Если не любите уксус, есть два запасных варианта. Первый - лимонная кислота (1 ч. л. на 2 л воды). Второй - ломтики лимона (2 шт. на 2 л воды).

Как сделать картофель в рационе полезным

Диетологи говорят, что картошку не стоит демонизировать, ведь при правильном потреблении на картофеле даже можно худеть. Главное, правильно его готовить и употреблять:

  • Ешьте картофель в запеченном в кожуре виде (или отварном в мундирах).
  • Обязательно добавляйте овощи (квашеную капусту или салат, или просто какие-то свежие овощи и зелень).
  • Добавьте в тарелку белковую часть (рыба, мясо, грибы или яйцо).
  • Не ешьте картофеля много: 1-2 небольшие штуки достаточно.

Раньше мы писали, как сварить кастрюлю картофеля всего за 10 минут.

Также узнайте, можно ли есть проросший картофель.

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