Как сварить идеальную картошку. Простой фокус, меняющий все

Что добавить к картофелю при варке

Многие кулинары-любители не знают, что будет, если в кастрюлю с картофелем добавить обычный столовый уксус.

Благодаря этому простому ингредиенту картофель не разварится больше, чем нужно, и будет держать форму.

Дело в том, что картофель после добавления уксуса покрывается своего рода тонким "защитным слоем", благодаря которому клубни держат форму после варки.

Как правильно варить картошку

Сначала на огонь ставят кастрюлю с водой. Когда жидкость закипит, добавляют 1-2 ст. л. уксуса (9%) на каждые 2 л воды. Затем в кастрюлю отправляют картофель в мундире и варят до готовности.

Если не любите уксус, есть два запасных варианта. Первый - лимонная кислота (1 ч. л. на 2 л воды). Второй - ломтики лимона (2 шт. на 2 л воды).

Как сделать картофель в рационе полезным

Диетологи говорят, что картошку не стоит демонизировать, ведь при правильном потреблении на картофеле даже можно худеть. Главное, правильно его готовить и употреблять: