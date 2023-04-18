Как сварить идеальную картошку. Простой фокус, меняющий все

Когда вы варите картофель, чтобы потом приготовить салаты, нарезав кубиками, он часто может разваливаться и все портить. Но есть некоторые фокусы, с которыми ваша "мундирка" получится идеальной.
Как правильно готовить картофель - в материале Styler дальше.
Многие кулинары-любители не знают, что будет, если в кастрюлю с картофелем добавить обычный столовый уксус.
Благодаря этому простому ингредиенту картофель не разварится больше, чем нужно, и будет держать форму.
Дело в том, что картофель после добавления уксуса покрывается своего рода тонким "защитным слоем", благодаря которому клубни держат форму после варки.
Сначала на огонь ставят кастрюлю с водой. Когда жидкость закипит, добавляют 1-2 ст. л. уксуса (9%) на каждые 2 л воды. Затем в кастрюлю отправляют картофель в мундире и варят до готовности.
Если не любите уксус, есть два запасных варианта. Первый - лимонная кислота (1 ч. л. на 2 л воды). Второй - ломтики лимона (2 шт. на 2 л воды).
Диетологи говорят, что картошку не стоит демонизировать, ведь при правильном потреблении на картофеле даже можно худеть. Главное, правильно его готовить и употреблять:
Раньше мы писали, как сварить кастрюлю картофеля всего за 10 минут.
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