Як зварити каструлю картоплі за 10 хвилин: маловідома хитрість
Картопля - універсальний гарнір, яким можна доповнювати основні страви з м'яса, риби чи овочів. Але на приготування того ж пюре витрачається немало часу.
Що робити, якщо часу обмаль або ж гості на порозі - дізнайтеся нижче в матеріалі Styler.
Проста кулінарна хитрість
Такий лайфхак допоможе прискорити варіння картоплі у 2-3 рази, не докладаючи особливих зусиль.Необхідно зробити три кроки, щоб отримати потрібний результат.
Коренеплоди очищають від шкірки, як завжди. Потім овоч розрізають на 4-6 частин - залежно від розміру картоплини.
Картоплю поміщають у холодну воду, а потім перекладають у каструлю. Овочі підсолюють і відразу заливають окропом - так картопля збереже максимум корисних властивостей. Води треба стільки, щоб картопля була злегка покрита.
Потім у каструлю додають невеликий шматочок вершкового масла. На поверхні утворюється плівка, завдяки якій гарнір приготується вдвічі швидше і набуде приємного вершкового смаку.
Як приготувати найсмачніше картопляне пюре
Важливе значення має сорт картоплі. Оберіть бульби з твердою неводянистою м'якоттю.
Зваріть картоплю в киплячій підсоленій воді, злийте рідину і перетовчіть за допомогою звичайної товкалки або вилки.
Додайте гаряче молоко і м'яке масло високої жирності.
Щоб додати ресторанного смаку вашій страві, додайте трохи сиру (пармезан, швейцарський сир Емменталь або екзотичний сир Рокфор - до вашого смаку).
Дивіться рекомендації Євгена Клопотенка щодо приготування ідеальної картоплі:
Раніше ми писали, чи можна їсти пророслу картоплю.
Також читайте про рибні котлети з секретним інгредієнтом.