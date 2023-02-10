Як зварити каструлю картоплі за 10 хвилин: маловідома хитрість

Картопля - універсальний гарнір, яким можна доповнювати основні страви з м'яса, риби чи овочів. Але на приготування того ж пюре витрачається немало часу.

Що робити, якщо часу обмаль або ж гості на порозі - дізнайтеся нижче в матеріалі Styler.

Проста кулінарна хитрість

Такий лайфхак допоможе прискорити варіння картоплі у 2-3 рази, не докладаючи особливих зусиль.Необхідно зробити три кроки, щоб отримати потрібний результат.

Коренеплоди очищають від шкірки, як завжди. Потім овоч розрізають на 4-6 частин - залежно від розміру картоплини.

Картоплю поміщають у холодну воду, а потім перекладають у каструлю. Овочі підсолюють і відразу заливають окропом - так картопля збереже максимум корисних властивостей. Води треба стільки, щоб картопля була злегка покрита.

Потім у каструлю додають невеликий шматочок вершкового масла. На поверхні утворюється плівка, завдяки якій гарнір приготується вдвічі швидше і набуде приємного вершкового смаку.

Як приготувати найсмачніше картопляне пюре

Важливе значення має сорт картоплі. Оберіть бульби з твердою неводянистою м'якоттю.

Зваріть картоплю в киплячій підсоленій воді, злийте рідину і перетовчіть за допомогою звичайної товкалки або вилки.

Додайте гаряче молоко і м'яке масло високої жирності.

Щоб додати ресторанного смаку вашій страві, додайте трохи сиру (пармезан, швейцарський сир Емменталь або екзотичний сир Рокфор - до вашого смаку).

Дивіться рекомендації Євгена Клопотенка щодо приготування ідеальної картоплі: