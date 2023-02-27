ua ru
Пн, 27 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чи потрібно тим, хто худне, відмовлятися від картоплі? Експерт пояснила, чому її не варто демонізувати

Новость на русском →
Понеділок 27 лютого 2023 10:52
Чи потрібно тим, хто худне, відмовлятися від картоплі? Експерт пояснила, чому її не варто демонізувати Чи потрібно виключати картоплю, якщо ви худнете (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Дуже часто люди, що худнуть, відмовляються від картоплі, пояснюючи це тим, що у продукту високий глікемічний індекс. При цьому така людина їсть кукурудзу та смажені кабачки.

Чому не варто відмовлятися від картоплі під час схуднення, розповіла в Instagram нутриціолог Сніжана Ворошилова.

Який глікемічний індекс у картоплі

Нутриціолог навела приклади глікемічного індексу картоплі за різних способів її приготування.

  • GI картоплі-фрі та смаженої 95
  • GI картоплі-пюре 90
  • GI картопляних чіпсів 85
  • GI картоплі вареної, або запеченої 60-65


Ворошилова повідомила, що все, що вище за 70-високий показник, а 40-70 це середній. Відповідно, не варто виключати картоплю з раціону, якщо вона відварена або запечена.

Як зробити картоплю не ворогом, а іншим

  • Їжте картоплю в запеченому у шкірці вигляді (або відвареному в мундирах).
  • Обов'язково додавайте овочі (квашену капусту, або салат, або просто якісь свіжі овочі та зелень)
  • Додайте в тарілку білкову частину (риба, м'ясо, гриби чи яйце)
  • Додайте в салат, або полийте вже готову картоплю.
  • Не їжте картоплі багато: 1-2 невеликі штуки достатньо.


"Ці прості кроки знизять постпрандіальну глікемію (бо білки, клітковина, жири цьому сприяють). Те ж із ожирінням і діабетом. Немає продукту, який сам по собі викликає ожиріння, жир - це надлишок енергетичного субстрату, який нікуди подіти. Це в 95% випадків - надлишкове харчування будь-яким продуктом. Тому їжте картоплю в міру і будьте здорові", - порекомендувала нутриціолог.

Нагадаємо, що нутриціолог назвала звичку сучасних людей, через яку падає імунітет.

Нагадаємо, що нутриціолог назвала олію, на якій не можна смажити та запікати.

Читайте РБК-Україна в Google News
схуднення картофель