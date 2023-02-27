Чи потрібно тим, хто худне, відмовлятися від картоплі? Експерт пояснила, чому її не варто демонізувати

Дуже часто люди, що худнуть, відмовляються від картоплі, пояснюючи це тим, що у продукту високий глікемічний індекс. При цьому така людина їсть кукурудзу та смажені кабачки.

Чому не варто відмовлятися від картоплі під час схуднення, розповіла в Instagram нутриціолог Сніжана Ворошилова.

Який глікемічний індекс у картоплі

Нутриціолог навела приклади глікемічного індексу картоплі за різних способів її приготування.

GI картоплі-фрі та смаженої 95

GI картоплі-пюре 90

GI картопляних чіпсів 85

GI картоплі вареної, або запеченої 60-65

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Ворошилова повідомила, що все, що вище за 70-високий показник, а 40-70 це середній. Відповідно, не варто виключати картоплю з раціону, якщо вона відварена або запечена.

Як зробити картоплю не ворогом, а іншим

Їжте картоплю в запеченому у шкірці вигляді (або відвареному в мундирах).

Обов'язково додавайте овочі (квашену капусту, або салат, або просто якісь свіжі овочі та зелень)

Додайте в тарілку білкову частину (риба, м'ясо, гриби чи яйце)

Додайте в салат, або полийте вже готову картоплю.

Не їжте картоплі багато: 1-2 невеликі штуки достатньо.

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"Ці прості кроки знизять постпрандіальну глікемію (бо білки, клітковина, жири цьому сприяють). Те ж із ожирінням і діабетом. Немає продукту, який сам по собі викликає ожиріння, жир - це надлишок енергетичного субстрату, який нікуди подіти. Це в 95% випадків - надлишкове харчування будь-яким продуктом. Тому їжте картоплю в міру і будьте здорові", - порекомендувала нутриціолог.