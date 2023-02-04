Чи можна їсти пророслу картоплю? З'явилася остаточна відповідь

Проростання картоплі - природний процес, який важко зупинити, коли близиться весна. Більшість з нас перебирає бульби із запасів, обриває паростки і далі вживає овочі. Але чи можна так робити?

Відправити на смітник чи обірвати і їсти?

Зазвичай, таку картоплю їсти безпечно. Але до обробки бульб треба поставитися уважніше: обов'язково видалити паростки, а ще краще - вирізати вічка (із запасом близько 1 см), звідки вони проросли.

"Паростки містять концентрацію глікоалкалоїдів, сполук, які, якщо ви з’їсте їх у великій кількості, можуть спричинити деякі токсичні ефекти", - запевняє Брайан.

Перевірте загальний стан картоплі

Під час зберігання паростки - не єдина біда, що трапляється з бульбами. Овочі можуть ставати м'якими, покриватися плямами, темніти і так далі.

"Якщо картопля м’яка на дотик, зів’яла чи зморшкувата, викиньте її", - переконує експерт.

Якщо ви розрізаєте картоплю, і вона виглядає зеленою, її так само потрібно викинути.

"Це може бути не через глікоалкалоїди, а скоріше через хлорофіл, який утворюється, коли картопля потрапляє на світло після збору врожаю", - каже Брайан Сілнесс.

Паростки треба ретельно вирізати (скриншот з відео)

Як правильно видаляти паростки?

Хоча паростки можна обламати, найкраще з цим впорається загострена овочечистка. Тоді ви точно будете знати, які вічка проросли і їх треба вирізати.

"Виріжте вічко гострим краєм інструменту. Спробуйте дістати його весь, навіть якщо ваша картопля може виглядати трохи схожою на Місяць! Після того, як ви закінчите очищати її, обов’язково знову промийте її під проточною водою, щоб переконатися, що весь бруд змивається", - сказав Сілнесс.

Який найкращий спосіб зберігання картоплі?

Під час зберігання обов'язково попіклуйтеся про те, щоб картопля "дихала". Для цього вам знадобиться паперовий, тканинний або сітчастий мішок, або ж паперова коробка.

Зберігають овочі в темному прохолодному місці. Якщо це погріб, то мішки не можна ставити долі, необхідні піддони для циркуляції повітря. Важливо, щоб картопля не перемерзла, бо тоді її смак зіпсується, а після відтанення - зіпсуються і самі бульби.