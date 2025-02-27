Як без зусиль очистити каструлі з нержавіючої сталі, щоб вони знову сяяли

Каструлі з нержавіючої сталі - це незамінний інструмент на кухні, і на те є причини. Однак під час використання з'являються плями, сліди води та інші стійкі забруднення, тому важливо знати, як правильно чистити такий посуд.

РБК-Україна (проект Styler) пояснює, як, використовуючи кілька звичайних побутових інгредієнтів і трохи зусиль, ви можете повернути каструлям блискучий вигляд.

Що вам знадобиться для очищення

Перед початком очищення переконайтеся, що у вас є всі необхідні інструменти. Потрібні неабразивна губка, лопатка або дерев’яна ложка для видалення залишків їжі.

Для приготування розчину вам знадобляться:

рідке мило для посуду,

харчова сода,

дистильований білий оцет,

комерційний очищувач для нержавіючої сталі (за бажанням).

Як очистити каструлі з нержавіючої сталі

Перед тим як почати, перевірте інструкції виробника для конкретних порад щодо миття. Хоча багато видів посуду можуть бути безпечні для миття в посудомийній машині, вручну чистити каструлі з нержавіючої сталі зазвичай найкраще.

Для запобігання деформації завжди давайте посуду охолонути перед очищенням. Не використовуйте абразивні інструменти, такі як сталева шерсть, або агресивні чистячі засоби, наприклад, відбілювач або засіб для чищення духовок, оскільки вони можуть пошкодити поверхню.

Як позбутися пригорілої їжі

Для повсякденного очищення просто вимийте каструлю з гарячою мильною водою і неабразивною губкою. Якщо залишки їжі важко прибрати, налийте в каструлю достатньо мильної води, щоб покрити забруднення, доведіть до кипіння і скористайтеся лопаткою або дерев’яною ложкою, щоб легко зняти залишки їжі. Дайте каструлі охолонути, після чого вимийте її як зазвичай.

Посуд з нержавіючої сталі тільки тоді красивий, поки чистий (фото: Freepik.com)

Як боротися з більш складними забрудненнями

Якщо забруднення стійке, наприклад, пригоріле масло або їжа, спробуйте метод з харчовою содою. Додайте кілька ложок соди в каструлю, накрийте водою і доведіть до кипіння.

Потім дайте покипіти до випаровування більшої частини води. Після цього вимийте каструлю гарячою мильною водою. Якщо необхідно, використовуйте комерційний очищувач, дотримуючись інструкцій на упаковці.

Як видалити зміну кольору на каструлях з нержавіючої сталі

Після очищення каструль з нержавіючої сталі ви можете помітити райдужне забарвлення на поверхні. Це забруднення, зазвичай, викликане перегрівом каструлі.

Щоб позбутися таких плям, налийте в каструлю трохи оцту, протріть поверхню м'якою губкою і промийте водою. Це допоможе повернути блиск і усунути неестетичні сліди.

Як запобігти новим забрудненням та доглядати за каструлями

Профілактика є ключовим моментом для того, щоб ваші каструлі з нержавіючої сталі залишались чистими. Пам'ятайте, що холодна їжа може прилипати до гарячої каструлі, тому перед приготуванням дайте продуктам постояти при кімнатній температурі.

Щоб уникнути прилипань, розігрівайте каструлю перед додаванням масла, і починайте готувати тільки коли масло нагріється. Також, коли готуєте пасту, додавайте сіль лише після того, як вода закипить, щоб уникнути корозії та нерівностей на дні каструлі.

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