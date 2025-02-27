Как без труда очистить кастрюли из нержавеющей стали, чтобы они снова сияли

Кастрюли из нержавеющей стали - это незаменимый инструмент на кухне, и на то есть причины. Однако во время использования появляются пятна, следы воды и другие стойкие загрязнения, поэтому важно знать, как правильно чистить такую посуду.

РБК-Украина (проект Styler) объясняет, как, используя несколько обычных бытовых ингредиентов и немного усилий, вы можете вернуть кастрюлям блестящий вид.

Что вам понадобится для очистки

Перед началом очистки убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты. Нужны неабразивная губка, лопатка или деревянная ложка для удаления остатков пищи.

Для приготовления раствора вам понадобятся:

жидкое мыло для посуды,

пищевая сода,

дистиллированный белый уксус,

коммерческий очиститель для нержавеющей стали (по желанию).

Как очистить кастрюли из нержавеющей стали

Перед тем как начать, проверьте инструкции производителя для конкретных советов по мытью. Хотя многие виды посуды могут быть безопасны для мытья в посудомоечной машине, вручную чистить кастрюли из нержавеющей стали обычно лучше всего.

Для предотвращения деформации всегда давайте посуде остыть перед очисткой. Не используйте абразивные инструменты, такие как стальная шерсть, или агрессивные чистящие средства, например, отбеливатель или средство для чистки духовок, поскольку они могут повредить поверхность.

Как избавиться от пригоревшей пищи

Для повседневной очистки просто вымойте кастрюлю с горячей мыльной водой и неабразивной губкой. Если остатки пищи трудно убрать, налейте в кастрюлю достаточно мыльной воды, чтобы покрыть загрязнения, доведите до кипения и воспользуйтесь лопаткой или деревянной ложкой, чтобы легко снять остатки пищи. Дайте кастрюле остыть, после чего вымойте ее как обычно.

Посуда из нержавеющей стали только тогда красива, пока чистая (фото: Freepik.com)

Как бороться с более сложными загрязнениями

Если загрязнение стойкое, например, пригоревшее масло или еда, попробуйте метод с пищевой содой. Добавьте несколько ложек соды в кастрюлю, накройте водой и доведите до кипения.

Затем дайте покипеть до испарения большей части воды. После этого вымойте кастрюлю горячей мыльной водой. Если необходимо, используйте коммерческий очиститель, следуя инструкциям на упаковке.

Как удалить изменение цвета на кастрюлях из нержавеющей стали

После очистки кастрюль из нержавеющей стали вы можете заметить радужную окраску на поверхности. Это загрязнение, как правило, вызвано перегревом кастрюли.

Чтобы избавиться от таких пятен, налейте в кастрюлю немного уксуса, протрите поверхность мягкой губкой и промойте водой. Это поможет вернуть блеск и устранить неэстетичные следы.

Как предотвратить новые загрязнения и ухаживать за кастрюлями

Профилактика является ключевым моментом для того, чтобы ваши кастрюли из нержавеющей стали оставались чистыми. Помните, что холодная пища может прилипать к горячей кастрюле, поэтому перед приготовлением дайте продуктам постоять при комнатной температуре.

Чтобы избежать прилипаний, разогревайте кастрюлю перед добавлением масла, и начинайте готовить только когда масло нагреется. Также, когда готовите пасту, добавляйте соль только после того, как вода закипит, чтобы избежать коррозии и неровностей на дне кастрюли.

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