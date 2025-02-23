9 корисних звичок, завдяки яким дім завжди буде чистим та прибраним

Прості звички, які допомагають підтримувати порядок щодня - гарна заміна прибиранню. Спробуйте додати ці прості щоденні звички до свого розкладу, і ви зекономите масу зусиль.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Southern Living розповідає про 9 корисних звичок, які створять порядок вдома.

Мийте посуд одразу після використання

Перший крок до чистої кухні - миття посуду після кожного прийому їжі. Замість того щоб залишати тарілки і чашки в раковині на потім, відразу помийте їх або завантажте в посудомийну машину.

Це допоможе уникнути накопичення бруду та неприємних запахів. Також варто мити кухонне начиння під час приготування їжі, щоб зменшити обсяг роботи після обіду. Чиста раковина створює відчуття порядку на кухні.

Прибирайте за собою одразу

Якщо ви приміряли кілька вбрань перед виходом або приготували сніданок, не залишайте речі розкиданими. Складайте одяг назад у шафу і мийте використані каструлі ще до того, як сядете снідати.

Така звичка допоможе уникнути хаосу, що накопичується протягом дня. Якщо прибирати дрібниці відразу, вам не доведеться витрачати години на наведення порядку. Це зекономить ваш час і зусилля.

Протирайте поверхні після використання

Швидке протирання поверхонь після кожного використання допоможе підтримувати їх у чистоті. Протріть кухонний стіл після готування, витріть раковину після миття посуду, а скляні поверхні - після використання.

Це дозволяє уникнути накопичення бруду і плям. Також важливо не забувати про ванну кімнату - швидке протирання душових дверцят або раковини запобігає утворенню нальоту. Чисті поверхні завжди виглядають доглянутими.

Займайтеся пранням щодня

Щоб уникнути переповнених кошиків для брудної білизни, періть по одному завантаженню щодня. Це допоможе уникнути великих куп білизни на вихідних і полегшить догляд за одягом.

Прання невеликими партіями також знижує ризик пошкодження тканин і полегшує сортування речей. Щоденне прання робить цей процес менш стресовим. А ще це дозволяє завжди мати чистий одяг під рукою.

Сортуйте папери

Паперові купи з рахунками, поштою та іншими документами швидко створюють безлад. Виділіть для них окремі місця - шухляду для меню з доставок, теку для рахунків і спеціальний лоток для важливих документів.

Це допоможе зберегти столи чистими, а вам - швидко знаходити потрібні папери. Регулярно переглядайте ці теки і викидайте непотрібні документи. Організований простір сприяє ясності думок.

Певні звички допомагають підтримувати постійний порядок вдома (фото: Freepik.com)

Регулярно позбувайтесь зайвих речей

Щоб уникнути накопичення непотрібного мотлоху, регулярно переглядайте речі вдома і жертвуйте або викидайте те, чим не користуєтесь. Залишайте тільки ті речі, які мають для вас значення або використовуються щодня.

Утримуйте кухню в ідеальному порядку

Щотижня очищайте холодильник від прострочених продуктів і витирайте полички. Це допоможе уникнути неприємних запахів і дозволить краще планувати покупки.

Після кожного приготування їжі витирайте плити і робочі поверхні, щоб уникнути накопичення жиру і бруду. Чиста кухня виглядає затишною і сприяє приготуванню здорової їжі. А ще це економить час під час прибирання.

Слідкуйте за порядком у спальні

Починайте день із заправляння ліжка - це простий спосіб створити відчуття порядку. Навіть швидке розгладжування ковдри робить кімнату акуратнішою. Перед сном зробіть швидке прибирання - приберіть розкиданий одяг, взуття та іграшки. Також підготуйте речі на наступний день - це зменшить ранковий стрес.

Контролюйте безлад

Уникайте накопичення речей на поверхнях - не складайте пошту та дрібниці на кухонний стіл чи комод. Використовуйте органайзери, кошики та полиці для зберігання дрібниць. Якщо у кожної речі є своє місце, прибирання стає набагато простішим. Також важливо регулярно розбирати речі і позбуватися непотрібного.