5 способів делікатно усунути іржу з будь-яких речей

Іржа - це поширена проблема, що виникає на металевих поверхнях, таких як інструменти, побутова техніка, садові меблі та інші предмети. Якщо не звертати на це увагу, іржа може призвести до серйозних пошкоджень.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає з посиланням на видання Better Homes and Gardens все, що потрібно знати про утворення іржі, способи видалення та як уникнути її появи в майбутньому.

Як утворюється іржа

Іржа є типом корозії, що виникає на металевих поверхнях, коли залізо або метали, що містять залізо (як, наприклад, сталь), реагують з водою та киснем. Коли метал піддається волозі, залізні атоми втрачають електрони, які з'єднуються з атомами кисню, утворюючи оксид заліза. Цей процес називається окисленням.

Іржа виглядає як червоно-коричнева пудра, що легко розсипається. Зазвичай іржа утворюється через дощ, протікання води або високу вологість.

Як позбутися іржі

Якщо іржу не видаляти, процес окислення продовжується, що може призвести до осипання металу. Іржаві предмети можуть бути осередками для бактерій, що викликають правець, а також можуть забруднювати воду, роблячи її небезпечною для пиття.

Перш ніж використовувати домашні методи очищення, дізнайтеся, як різні метали реагують на очищувачі, а також зверніться до інструкції виробника.

Перевірені методи для видалення іржі

Оцет

Потрібно занурити маленькі іржаві предмети в білий оцет на мінімум 30 хвилин. Для великих предметів, які не можна занурити, використовуйте розпилювач для нанесення оцту на іржаві місця. Після цього обережно протріть місце м'якою щіткою або алюмінієвою фольгою. Потім промийте водою та висушіть за допомогою мікрофібрової серветки.

Харчова сода

Змішайте харчову соду з водою до отримання пасти, яку потрібно нанести на іржаві ділянки. Залиште пасту на годину, після чого акуратно почистіть іржу. Промийте та висушіть предмет. Повторіть процес за потреби.

Лимонний сік

Змішайте харчову соду з лимонним соком в пропорції 2:1, щоб створити пасту. Нанесіть її на іржаві ділянки та залиште на 30 хвилин. Потім протріть місце губкою або щіткою. Якщо паста висихає, змочіть її водою перед тим, як змивати.

Сира картопля

Сира картопля містить кислоту, яка є активним компонентом багатьох комерційних засобів для видалення іржі. Розріжте картоплину, посипте її сіллю або харчовою содою та протріть іржаву поверхню. Після цього промийте та висушіть предмет.

Соус тартар

Соус тартар - також чудовий засіб для видалення іржі. Змішайте соус тартар з білим оцтом у співвідношенні 1:4, щоб утворити пасту. Нанесіть її на іржаві місця і залиште на 5 хвилин. Потім обережно почистіть м'якою щіткою і промийте водою.

Як запобігти появі іржі

Запобігання іржі - важливий аспект збереження довговічності металевих предметів. Одним з найбільш ефективних способів є тримання металевих предметів чистими та сухими.

Уникайте подряпин на захисних покриттях, використовуйте олію або захисний віск для металів, що не використовуються для приготування їжі, а також зберігайте інструменти в сухому місці. Для зовнішніх меблів використовуйте покриття, щоб зменшити контакт з водою.