Які предмети не варто зберігати вдома: вони руйнують гармонію та позбавляють щастя

Деякі предмети в нашому дому можуть зберігати негативну енергетику і згідно зі старовинними прикметами, від них варто позбавитися. Деякі з них можуть руйнувати гармонію та позитивну енергію, а деякі - навіть позбавляти щастя.

Які предмети не варто зберігати вдома і чому від них варто позбавитися, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Дзеркала

За народними прикметами дзеркала - це не просто предмет для відображення зовнішності, а й портал для енергій, які можуть порушити баланс у домі.

Неправильне розташування дзеркала, наприклад, напроти входу або ліжка, може "випускати" удачу або навіть затримувати душевну енергію мешканців.

Тому рекомендують розміщувати їх таким чином, щоб вони не створювали "двійників" або відбитків негативних емоцій.

Розбитий або старий посуд

За прикметами, розбитий посуд - це символ зламаних стосунків і невдач. Коли тарілка чи чашка тривалий час залишається надбитими або розбитими (ви ще хочете її відремонтувати), то вважають, що вони накопичують негативну енергію, яка може впливати на всю родинну атмосферу. Народна традиція радить негайно прибирати або замінювати такі речі.

Непотрібні старі речі

Старі, не вживані предмети, що скупчуються в домі, за прикметами, можуть стати "сховищем" негативної енергії. Чим довше речі залишаються без використання, тим більше вони накопичують старі спогади та непотрібні емоції.

Регулярне прибирання і ревізія таких речей допомагає оновити простір і впустити нову позитивну енергію.

Фотографії померлих

Деякі прикмети застерігають від того, щоб фотографії померлих висіли в головних кімнатах або коридорах. Вважається, що такі зображення можуть створювати сумну атмосферу і навіть викликати неспокій серед мешканців.

Рекомендується розміщувати їх у спеціальних місцях або зберігати в сімейному архіві.

Годинники (особливо подаровані)

Народна мудрість говорить, що дарувати годинники - це "відсічення часу", яке може призвести до несподіваних змін у житті.

Крім того, годинники, що постійно тикають, нагадують про плинність часу і можуть створювати відчуття тиску. Тому у деяких сім'ях зберігають цю традицію та уникають дарування годинників, оскільки це символ невдачі.

Сувеніри та дрібні подарунки

Дарувати сувенірну продукцію та дрібнички вже стало у сучасному світі нормою. Однак ці предмети накопичуються у великій кількості, займають полички та можуть стати причиною негараздів.

Зверніть увагу на ті предмети, які подарували люди, з якими ви не підтримуєте стосунки або сам подарунок викликає у вас неприємні відчуття. Також не варто зберігати сувеніри з невдалих поїздок.

Зламана техніка

Старі телефони, планшети, несправна побутова техніка. Якщо ви не відремонтували протягом року - позбавтеся таких речей. Вони займають місце та створюють безлад.

А ще - вони просто скарбниці негативної енергії, яка накопичується у вашому домі у великій кількості.

Речі, які викликають стрес

І такі предмети точно є у будь-якому домі - старі сумні листи, робочі або фінансові папери, щось, що пов'язано з фінансовими проблемами. Все це погано впливає на ваше емоційне благополуччя, тому таким предметам не місце у вашому домі.