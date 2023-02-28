Як зрозуміти, що підліток увійшов у "Редан": у поліції звернулися до батьків

Небезпечний рух "Редан" в Україні набирає популярності серед підлітків, і правоохоронці запобігли низці провокацій у великих містах, а також викрили двох організаторів.
Штучне поширення цієї субкультури в Україні наприкінці лютого пов'язують із проведенням РФ ІПСО проти нашої країни.
Як захистити дітей від ворожих проявів підозрілих субкультур на кшталт "Редан", пояснили у прес-службі поліції Київської області.
Правоохоронці зазначають, що метою інформаційно-психологічної операції країни-агресора є спроба використати дітей для дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні.
Так, почалося все з масової бійки у столиці РФ Москві в одному з торгових центрів 22 лютого, внаслідок якої загинули двоє підлітків. Наступна сутичка відбулася 26 лютого в Санкт-Петербурзі в іншому ТРЦ.
Для ідентифікації члени молодіжного неформального руху "ПВК Редан" використовують:
Під час своїх флешмобів учасники організовують масові сутички у громадських місцях.
До речі, правоохоронцями вже було затримано понад 200 представників субкультури у кількох містах України. Масштабні бійки хлопці мали намір влаштувати у Києві, Львові, Одесі, Харкові, Івано-Франківську, Луцьку, Черкасах, Вінниці.
При цьому варто зазначити, що, як стверджують представники руху, вони зовсім не агресивні, засуджують насильство з боку інших субкультур та виступають за індивідуальний стиль.
Так, "Редан" протиставляють іншій субкультурі, яка вважається уособленням "грубою сили" - "офникам", члени якої можуть затіяти бійку через зовнішній вигляд іншої людини.
Враховуючи наміри влаштувати брутальний перфоманс із бійками у громадських місцях, основними місцями проведення зборів підлітків є:
Поліцейські закликають дорослих приділяти увагу дітям, постійно роз'яснювати правила поведінки та вберегти від невиправданих вчинків.
"Не допускайте ситуації, коли неповнолітні зазнають впливу агресора, підтримуючи подібні флешмоби", - йдеться у публікації.
Правоохоронці також рекомендують батькам цікавитись дозвіллям дітей, зокрема інтересами в мережі інтернет, стати по проблемних питаннях для них "найкращими товаришами".
У поліції дали роз'яснення про неформальний молодіжний рух "Редан" (фото: facebook.com/pol.kyivregion)
Раніше в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки заявили, що РФ запустила пропаганду про "ЧВК Редан" до річниці повномасштабного вторгнення в Україну.