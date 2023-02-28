Как понять, что подросток вошел в "Редан": в полиции обратились к родителям

Правоохранители отмечают, что целью информационно-психологической операции страны-агрессора является попытка использовать детей для дестабилизации внутренней ситуации в Украине.

Так, началось все с массовой драки в столице РФ Москве в одном из торговых центров 22 февраля, в результате которой погибли двое подростков. Следующая потасовка произошла 26 февраля в Санкт-Петербурге в другом ТРЦ.

Как распознать "редановцев"

Для идентификации члены молодежного неформального движения "ПВК Редан" используют:

символику паука,

имеют длинные волосы,

носят одежду стиля оверсайз.

Чем занимаются сторонники движения "Редан"

Во время своих флешмобов участники организуют массовые потасовки в общественных местах.

К слову, правоохранителями уже были задержаны более 200 представителей субкультуры в нескольких городах Украины. Масштабные драки ребята намеревались устроить в Киеве, Львове, Одессе, Харькове, Ивано-Франковске, Луцке, Черкассах, Виннице.

При этом стоит отметить, что, как утверждают представители движения, они вовсе не агрессивны, осуждает насилие со стороны других субкультур и выступают за индивидуальный стиль.

Так, "Редан" противопоставляют другой субкультуре, которая считается олицетворением "грубой силы" - "оффникам", члены которой могут затеять драку из-за внешнего вида другого человека.

Где собираются "редановцы"

Учитывая намерения устроить брутальный перфоманс с драками в общественных местах, основными местами проведения собраний подростков являются:

площади,

торговые центры,

центральные части городов.

Советы родителям

Полицейские призывают взрослых уделять внимание детям, постоянно разъяснять правила поведения и уберечь от неоправданных поступков.

"Не допускайте ситуации, когда несовершеннолетние подвергаются воздействию агрессора, поддерживая подобные флешмобы", - говорится в публикации.

Правоохранители также рекомендуют родителям интересоваться досугом детей, в частности интересами в сети интернет, стать по проблемным вопросам для них "лучшими товарищами".

В полиции дали разъяснения о неформальном молодежном движении "Редан" (фото: facebook.com/pol.kyivregion)