Росія запустила пропаганду про "ПВК Редан" до річниці вторгнення в Україну, - Spravdi

Серед українських підлітків шириться та набуває популярності рух "Редан", який виник у Росії. Флешмоб ймовірно був запущений державою агресором до річниці вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки ( Spravdi ).

Перші бійки підлітків на території Росії почались 23-24 лютого. Російські підлітки почали влаштовувати масові бійки у різних містах.

"Перші бійки розпочалися у РФ ще 24-25 лютого. Їх інформаційно підтримували пропагандистські Telegram-канали та пропагандистські ЗМІ", - сказано в повідомленні.

При цьому вже 28 лютого про"ЧВК Редан" несподівано було згадано прес-секретарем Путіна Дмитром Пєсковим. Таким чином росіяни підтвердили залученість Кремля до розкрутки теми бійок між підлітками.

Починаючи з 23 лютого у російських соцмережах почалася спам-розсилка з однаковим повідомленням. Вона і запустила флешмоб. Подібним чином поширювались заклики підлітків до бійок.

"Цей флешмоб РФ використовує, щоб стверджувати, ніби Україна та Росія - єдиний простір, адже молодь всюди поводить себе однаково. Але флешмоб не показує позицію всієї молоді, адже в реальному флешмобі взяла участь лише сотня підлітків", - зауважили у Spravdi.

Все що відомо про "ПВК Редан" можна прочитати у матеріалі РБК-Україна.