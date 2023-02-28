ua ru
Вт, 28 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Кіберполіція встановила двох адміністраторів телеграм-каналу "ПВК Редан"

Новость на русском →
Україна , Вівторок 28 лютого 2023 20:28
Кіберполіція встановила двох адміністраторів телеграм-каналу "ПВК Редан" Фото: правоохоронці встановили особу, яка керувала каналом "ПВК Редан" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олена Черкасець

Правоохоронці викрили двох неповнолітніх організаторів молодіжного руху, створеного для дестабілізації ситуації в Україні. Ними виявилися 16-річний житель Дніпра та 13-річний житель Черкас.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції України.

"За словами 16-річного хлопця, канал було створено для отримання заробітку від реклами, тому для популяризації ресурсу він використовував назву нового молодіжного руху. Бронювання реклами коштувало 10 доларів США", - йдеться в повідомленні.

Кіберполіція заблокувала телеграм-канал, яким адміністрував неповнолітній.

"Із хлопцем та його батьками спілкуються правоохоронці", - резюмували в поліції.

Станом на 28 лютого правоохоронці вже заблокували 18 телеграм-каналів та груп, які створені для проведення російської ІПСО, штучного "розкручування" "ПВК Редан" на території України та втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність.

Також правоохоронці встановили особу 13-річного черкаського адміністратора телеграм-каналу нового молодіжного руху. Акаунт теж було заблоковано, а деталі поліцейські з'ясовують у розмові з батьками та хлопцем.

За словами хлопця, канал він створив для того, щоб стати популярним і використав назву нового молодіжного руху.

Черкаські правоохоронці продовжують відслідковувати ситуацію.

Нагадаємо, серед українських підлітків набирає популярності рух "Редан" із РФ. Його учасники організовують масові бійки у громадських місцях. Затримано вже понад 200 представників субкультури у кількох містах України. Правоохоронці попереджають, що цей рух є ІПСО ворога для розхитування ситуації всередині нашої країни.

Правоохоронці в Одесі запобігли масовій бійці підлітків, які відносять себе до представників російської субкультури "ПВК Редан". Неповнолітні планували влаштувати сутички біля ТЦ "Панорама".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кримінальне провадження
NEWS
Сирський про бої у Бахмуті: ворог кинув у наступ найбільш підготовлених штурмовиків
Сирський про бої у Бахмуті: ворог кинув у наступ найбільш підготовлених штурмовиків
DAILY
Роман Костенко: Росія накопичує війська, весною буде більш глобальний наступ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Роман Костенко: Росія накопичує війська, весною буде більш глобальний наступ