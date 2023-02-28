Кіберполіція встановила двох адміністраторів телеграм-каналу "ПВК Редан"
Правоохоронці викрили двох неповнолітніх організаторів молодіжного руху, створеного для дестабілізації ситуації в Україні. Ними виявилися 16-річний житель Дніпра та 13-річний житель Черкас.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції України.
"За словами 16-річного хлопця, канал було створено для отримання заробітку від реклами, тому для популяризації ресурсу він використовував назву нового молодіжного руху. Бронювання реклами коштувало 10 доларів США", - йдеться в повідомленні.
Кіберполіція заблокувала телеграм-канал, яким адміністрував неповнолітній.
"Із хлопцем та його батьками спілкуються правоохоронці", - резюмували в поліції.
Станом на 28 лютого правоохоронці вже заблокували 18 телеграм-каналів та груп, які створені для проведення російської ІПСО, штучного "розкручування" "ПВК Редан" на території України та втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність.
Також правоохоронці встановили особу 13-річного черкаського адміністратора телеграм-каналу нового молодіжного руху. Акаунт теж було заблоковано, а деталі поліцейські з'ясовують у розмові з батьками та хлопцем.
За словами хлопця, канал він створив для того, щоб стати популярним і використав назву нового молодіжного руху.
Черкаські правоохоронці продовжують відслідковувати ситуацію.
Нагадаємо, серед українських підлітків набирає популярності рух "Редан" із РФ. Його учасники організовують масові бійки у громадських місцях. Затримано вже понад 200 представників субкультури у кількох містах України. Правоохоронці попереджають, що цей рух є ІПСО ворога для розхитування ситуації всередині нашої країни.
Правоохоронці в Одесі запобігли масовій бійці підлітків, які відносять себе до представників російської субкультури "ПВК Редан". Неповнолітні планували влаштувати сутички біля ТЦ "Панорама".
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