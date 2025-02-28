Як зробити так, щоб чоловік думав про вас після першого побачення? Головні секрети

Будьте собою, але у найкращій версії

Експерт радить - не намагайтеся виглядати ідеально. Краще будьте природною, розслабленою і впевненою.

"Чоловіки відчувають фальш. Ваша унікальність - це те, що запам’ятається", - каже коуч.

Створіть атмосферу легкості

Гумор, легкі жарти, вміння підтримати бесіду без зайвої серйозності - це те, що приваблює.

За словами фахівця, якщо поруч із вами чоловік сміється і відчуває себе комфортно - він захоче зустрітися знову.

Дозвольте йому відчути себе чоловіком

Не йдеться про театральну безпорадність, але дати йому можливість проявити себе - це сильний хід.

"Чоловіки люблять відчувати себе потрібними, тому не соромтеся попросити про дрібницю - подати руку, відкрити двері, порадити щось із меню", - пояснює Віталій Курсік. Дозвольте чоловікові відчути себе сильним та потрібним(фото: Getty Images)

Таємничість - це мистецтво

Не варто викладати всю свою біографію за одну вечерю. Легкі натяки, цікаві історії без фінального розв’язку - це те, що змусить його хотіти дізнатися вас краще.

Контакт очима та мова тіла

Очі - це те, що говорить більше за слова. Періодичний зоровий контакт, легка посмішка, невимушені дотики (наприклад, торкнутися руки, коли смієтесь) - все це створює хімію.

Дозвольте собі трохи інтриги на прощання

Закінчіть зустріч на піку цікавості.

"Наприклад, фразою: "Я чудово провела час, але ще не вирішила, чи хочу продовження" - і підморгніть. Це змусить його думати про вас навіть після побачення", - радить експерт.

І головне - не грайте, а кайфуйте

Якщо вам комфортно, цікаво, весело - він це відчує. Найкращий спосіб зачарувати - бути жінкою, яка сама отримує задоволення від моменту.

"Зачаровувати - це не про хитрощі, а про енергію, яку ви випромінюєте. І якщо ви справді кайфуєте від себе, то шанс, що він захоче вас знову побачити, зростає в рази", - резюмує Віталій Курсік.

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