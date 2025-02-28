Как сделать так, чтобы мужчина думал о вас после первого свидания? Главные секреты

Будьте собой, но в лучшей версии

Эксперт советует - не пытайтесь выглядеть идеально. Лучше будьте естественной, расслабленной и уверенной.

"Мужчины чувствуют фальшь. Ваша уникальность - это то, что запомнится", - говорит коуч.

Создайте атмосферу легкости и непринужденности

Юмор, легкие шутки, умение поддержать беседу без излишней серьезности - это то, что привлекает.

По словам специалиста, если рядом с вами мужчина смеётся и чувствует себя комфортно - он захочет встретиться снова.

Позвольте ему почувствовать себя мужчиной

Речь не идет о театральной беспомощности, но дать ему возможность проявить себя - это сильный ход.

"Мужчины любят чувствовать себя нужными, поэтому не стесняйтесь попросить о мелочи - подать руку, открыть дверь, посоветовать что-то из меню", - объясняет Виталий Курсик. Позвольте мужчине почувствовать себя сильным и нужным (фото: Getty Images)

Таинственность - это искусство

Не стоит выкладывать всю свою биографию за один ужин. Легкие намеки, интересные истории без финальной развязки - это то, что заставит его хотеть узнать вас лучше.

Контакт глазами и язык тела

Глаза - это то, что говорит больше слов. Периодический зрительный контакт, легкая улыбка, непринужденные прикосновения (например, коснуться руки, когда смеетесь) - все это создает химию.

Позвольте себе немного интриги на прощание

Закончите встречу на пике любопытства.

"Например, фразой: "Я прекрасно провела время, но еще не решила, хочу ли продолжения" - и подмигните. Это заставит его думать о вас даже после свидания", - советует эксперт.

И главное - не играйте, а кайфуйте

Если вам комфортно, интересно, весело - он это почувствует. Лучший способ очаровать - быть женщиной, которая сама получает удовольствие от момента.

"Очаровывать - это не про хитрости, а про энергию, которую вы излучаете. И если вы действительно кайфуете от себя, то шанс, что он захочет вас снова увидеть, возрастает в разы", - резюмирует Виталий Курсик.

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