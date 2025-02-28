Как сделать так, чтобы мужчина думал о вас после первого свидания? Главные секреты

Первое свидание - это всегда немного магии и немного стратегии. Но главный секрет в том, что очаровывают не техники, а подлинность. Однако, есть несколько хитростей, которые помогут сделать так, чтобы он думал о вас даже после того, как вы разошлись.
Какие хитрости помогут вам очаровать мужчину с первого свидания, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.
Эксперт советует - не пытайтесь выглядеть идеально. Лучше будьте естественной, расслабленной и уверенной.
"Мужчины чувствуют фальшь. Ваша уникальность - это то, что запомнится", - говорит коуч.
Юмор, легкие шутки, умение поддержать беседу без излишней серьезности - это то, что привлекает.
По словам специалиста, если рядом с вами мужчина смеётся и чувствует себя комфортно - он захочет встретиться снова.
Речь не идет о театральной беспомощности, но дать ему возможность проявить себя - это сильный ход.
"Мужчины любят чувствовать себя нужными, поэтому не стесняйтесь попросить о мелочи - подать руку, открыть дверь, посоветовать что-то из меню", - объясняет Виталий Курсик.
Не стоит выкладывать всю свою биографию за один ужин. Легкие намеки, интересные истории без финальной развязки - это то, что заставит его хотеть узнать вас лучше.
Глаза - это то, что говорит больше слов. Периодический зрительный контакт, легкая улыбка, непринужденные прикосновения (например, коснуться руки, когда смеетесь) - все это создает химию.
Закончите встречу на пике любопытства.
"Например, фразой: "Я прекрасно провела время, но еще не решила, хочу ли продолжения" - и подмигните. Это заставит его думать о вас даже после свидания", - советует эксперт.
Если вам комфортно, интересно, весело - он это почувствует. Лучший способ очаровать - быть женщиной, которая сама получает удовольствие от момента.
"Очаровывать - это не про хитрости, а про энергию, которую вы излучаете. И если вы действительно кайфуете от себя, то шанс, что он захочет вас снова увидеть, возрастает в разы", - резюмирует Виталий Курсик.
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