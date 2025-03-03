Як зробити свій гардероб ідеальним: Андре Тан поділився простими порадами

Відомий український модельєр Андре Тан, який раніше розповів про модні тренди весни 2025 , цього разу поділився простими порадами, як можна урізноманітнити свій гардероб.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Telegram-канал стиліста.

Знайдіть свої ідеальні відтінки

Правильно підібраний одяг може створити ефект "glow up" навіть без макіяжу. Відповідні відтінки надають свіжості, сяйва, "запалюють" очі та вирівнюють тон шкіри. Визначити свої ідеальні відтінки можна за допомогою визначення кольорового типу зовнішності.



Андре Тан розповів про секрети ідеального гардероба (фото: Telegram/Ваш друг - ANDRE TAN)

Знайдіть свої ідеальні фасони

Біла сорочка може бути абсолютно різною. Одній людині підійде приталена біла сорочка середньої довжини, іншій - пряма і подовжена. Важливо знати, яка біла сорочка підходить саме вам.

"Вивчіть пропорції свого тіла, тип фігури й знайдіть силуети одягу, в яких матимете максимально ефектний вигляд", - підкреслив стиліст.



Як визначити свій тип фігури (фото: Telegram/Ваш друг - ANDRE TAN)

Створіть свій стиль

Свій стиль неможливо знайти, свій стиль можна тільки створити.

"Романтизм чи преппі? Бохо-шик чи мінімалізм? Перед тим як створити свій стиль, потрібно розібратися, які стилі взагалі існують. А вже після цього визначити, який стиль органічно впишеться у ваші смаки, стиль життя і стане гармонійним продовженням внутрішнього світу", - зазначив Тан.

Комбінуйте кольори в образах

Не бійтеся експериментів і не фіксуйте свою увагу лише на кількох кольорах, у яких ви впевнені на 100%. Зрозумійте, як працює кольорове коло, і знайдіть свої гармонійні поєднання, що впишуться у ваш гардероб і кольоровий тип.



Кольорове коло (фото: Telegram/Ваш друг - ANDRE TAN)

Комбінуйте текстури в образах

Шкіра + атлас чи шерсть + вельвет? Не бійтеся комбінувати різні текстури в образах і знаходьте свої ідеальні комбінації. Створіть універсальну базу свого гардероба і додайте акцентні деталі, які стануть продовженням вашого стилю.

Зберіть капсульний гардероб

Капсульний гардероб - це набір речей, які легко поєднуються між собою, створюючи безліч різноманітних образів.

"Зберіть свій функціональний капсульний гардероб, і ви назавжди забудете про проблему "багато речей - нічого одягнути", - підсумував Андре Тан.



Капсульний гардероб (фото: Telegram/Ваш друг - ANDRE TAN)

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