Лофери - головний хіт весни 2025: які моделі вибрати, щоб виглядати стильно

Лофери - це універсальне взуття, яке підійде для повсякденних образів навесні 2025 року. Таке взуття вже кілька сезонів залишається на піку популярності, і підкорює серця модниць своєю зручністю. Цього року дизайнери роблять ставку на стиль ретро та цікаві деталі.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пост в Instagram фешн-блогерки під ніком julia_stylelover розповідає, на які моделі звернути увагу, щоб бути в тренді.

Наймодніші лофери 2025 року

Блогерка зазначила, що особливою популярністю у весняному сезоні користуватимуться так звані "м'які лофери", як чешки, які можна покласти в сумку як змінне взуття.

За словами стилістки, варто звернути на модель, представлену на показі всесвітньо відомого бренду Miu Miu. Це лофери з м'яким задником. Їх виготовляють із м'якої шкіри або замші, що забезпечує комфортне носіння протягом дня.



Наймодніші лофери на весну (скриншот відео)

М'які лофери

Чому варто обрати такі лофери, як у Miu Miu? Це максимально комфортна модель, що нагадує балетки, але з характерними елементами лоферів. Можуть бути оксамитовими, шкіряними або навіть замшевими, часто з декоративними ремінцями чи бантами.

Як носити такі лофери? Поєднуйте їх із довгими пальтами, тренчами та мініспідницями.



Наймодніші лофери на весну (скриншот відео)

Також схожу модель представив бренд Prada.



Лофери на весну 2025 (скриншот відео)

Лофери з подовженим і квадратним носком

Другий варіант лоферів, які сподобаються не всім, тому що вони нагадують бабусине взуття, - це модель з трохи подовженим квадратним носком на невеликому товстому каблуці.

Ці лофери мають гостру або квадратну форму носка, що робить їх ультрасучасними. Взуття з квадратним носком надає образу сучасного акценту і трохи грубості, що чудово підходить для кежуал-стилю.



Prada показала трендові лофери на весну 2025 (скриншот відео)

Кольорова гама: класичний чорний, бордовий, карамельний або бежевий.

Таке взуття ідеальне для тих, хто хоче виглядати елегантно і трохи драматично.



Лофери на весну 2025 (скриншот відео)

Мінімалістичні лофери

Також у трендах на весну 2025 мінімалізм. Лофери, схожі на мокасини, від бренду Chanel.

Такі лофери - це втілення елегантності та стриманого стилю. Вони характеризуються лаконічним дизайном, якісними матеріалами та увагою до деталей. Зазвичай такі моделі виконані в нейтральних кольорах, що дає змогу легко поєднувати їх із різноманітними образами.



Модні лофери 2025 (скриншот відео)

Як носити лофери навесні 2025

Зі шкарпетками - особливо з білими або кольоровими, що надає стилю французького шику

З широкими джинсами - розслаблений і стильний образ

Зі спідницями міді - для витонченого і трендового луку

З костюмами - для елегантного та офісного варіанту

Вас може зацікавити