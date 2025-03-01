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Лофери - головний хіт весни 2025: які моделі вибрати, щоб виглядати стильно

Субота 01 березня 2025 11:44
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Лофери - головний хіт весни 2025: які моделі вибрати, щоб виглядати стильно Модні лофери на весну 2025 (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Лофери - це універсальне взуття, яке підійде для повсякденних образів навесні 2025 року. Таке взуття вже кілька сезонів залишається на піку популярності, і підкорює серця модниць своєю зручністю. Цього року дизайнери роблять ставку на стиль ретро та цікаві деталі.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пост в Instagram фешн-блогерки під ніком julia_stylelover розповідає, на які моделі звернути увагу, щоб бути в тренді.

Наймодніші лофери 2025 року

Блогерка зазначила, що особливою популярністю у весняному сезоні користуватимуться так звані "м'які лофери", як чешки, які можна покласти в сумку як змінне взуття.

За словами стилістки, варто звернути на модель, представлену на показі всесвітньо відомого бренду Miu Miu. Це лофери з м'яким задником. Їх виготовляють із м'якої шкіри або замші, що забезпечує комфортне носіння протягом дня.
Лофери - головний хіт весни 2025: які моделі вибрати, щоб виглядати стильно
Наймодніші лофери на весну (скриншот відео)

М'які лофери

Чому варто обрати такі лофери, як у Miu Miu? Це максимально комфортна модель, що нагадує балетки, але з характерними елементами лоферів. Можуть бути оксамитовими, шкіряними або навіть замшевими, часто з декоративними ремінцями чи бантами.

Як носити такі лофери? Поєднуйте їх із довгими пальтами, тренчами та мініспідницями.
Лофери - головний хіт весни 2025: які моделі вибрати, щоб виглядати стильно
Наймодніші лофери на весну (скриншот відео)

Також схожу модель представив бренд Prada.
Лофери - головний хіт весни 2025: які моделі вибрати, щоб виглядати стильно
Лофери на весну 2025 (скриншот відео)

Лофери з подовженим і квадратним носком

Другий варіант лоферів, які сподобаються не всім, тому що вони нагадують бабусине взуття, - це модель з трохи подовженим квадратним носком на невеликому товстому каблуці.

Ці лофери мають гостру або квадратну форму носка, що робить їх ультрасучасними. Взуття з квадратним носком надає образу сучасного акценту і трохи грубості, що чудово підходить для кежуал-стилю.
Лофери - головний хіт весни 2025: які моделі вибрати, щоб виглядати стильно
Prada показала трендові лофери на весну 2025 (скриншот відео)

Кольорова гама: класичний чорний, бордовий, карамельний або бежевий.

Таке взуття ідеальне для тих, хто хоче виглядати елегантно і трохи драматично.
Лофери - головний хіт весни 2025: які моделі вибрати, щоб виглядати стильно
Лофери на весну 2025 (скриншот відео)

Мінімалістичні лофери

Також у трендах на весну 2025 мінімалізм. Лофери, схожі на мокасини, від бренду Chanel.

Такі лофери - це втілення елегантності та стриманого стилю. Вони характеризуються лаконічним дизайном, якісними матеріалами та увагою до деталей. Зазвичай такі моделі виконані в нейтральних кольорах, що дає змогу легко поєднувати їх із різноманітними образами.
Лофери - головний хіт весни 2025: які моделі вибрати, щоб виглядати стильно
Модні лофери 2025 (скриншот відео)

Як носити лофери навесні 2025

  • Зі шкарпетками - особливо з білими або кольоровими, що надає стилю французького шику
  • З широкими джинсами - розслаблений і стильний образ
  • Зі спідницями міді - для витонченого і трендового луку
  • З костюмами - для елегантного та офісного варіанту

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