Як зробити, щоб обличчя не старіло, без жодних кремів та операцій: безкоштовний спосіб!

Як зробити, щоб обличчя не старіло?

Науковці з Японії зробили прорив у розумінні старіння шкіри. У 2023 році вони провели унікальний експеримент за участю японських жінок, який дослідив прямий вплив фізичних навантажень на стан шкіри. Результати були вражаючими.

Шкіра є найбільшим органом нашого тіла і виконує роль головного бар'єра проти інфекцій та хвороб. Її старіння пов'язане з погіршенням стану дерми - середнього шару шкіри, що є результатом руйнування позаклітинного матриксу. Це спричинене як зовнішніми факторами, такими як вплив сонця та забруднення повітря, так і внутрішніми змінами, пов'язаними з віком та гормонами. Зі старінням та деградацією матриксу товщина дерми зменшується, що призводить до появи зморшок та втрати пружності.

Дослідники вже знали, що аеробні (кардіо) тренування є ефективною стратегією проти старіння шкіри. Проте вплив силових вправ на шкіру залишався маловивченим. Щоб заповнити цю прогалину, було вирішено порівняти обидва типи навантажень.

Японський експеримент

У 16-тижневому дослідженні взяла участь 61 здорова японська жінка середнього віку, яка вела малорухливий спосіб життя. Їх розділили на дві групи: одна група займалася кардіо-тренуваннями, а друга - силовими. Результати були вражаючими в обох групах, а дані аналізували у 56 учасниць.

Через 16 тижнів стан шкіри жінок заміряли за допомогою ультразвукового сканера та порівняли з вихідними даними. Виявилося, що обидва типи навантажень – як кардіо, так і силові вправи 0 значно покращили еластичність шкіри та структуру верхнього шару дерми. Але найцікавіше: силові вправи додатково покращили товщину дерми!

Це відкриття має величезне значення. Силові тренування активують гени, які відповідають за вироблення ключових компонентів молодості шкіри: колагену та гіалуронової кислоти. Це означає, що шкіра стає щільнішою, краще утримує вологу і менше потоншується з віком.

Чому спорт – ваш найкращий "косметолог"

Цей експеримент вкотре підтверджує, що фізичні вправи є ключовою стратегією для досягнення довшого та здорового життя. Вони мають позитивний вплив не лише на фізичне, а й на фізіологічне здоров'я, включаючи стан нашої шкіри.

Хоча людина еволюційно створена для максимально економного витрачання енергії, чудес не буває. Якщо ви не будете фізично активними, вам не допоможуть жодні креми, дорогі процедури чи добавки. Найкраще омолодження, що подовжує наше життя та покращує його якість, є абсолютно безкоштовним – це фізичні навантаження!