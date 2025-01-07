Як зробити потужний та недорогий повербанк з автомобільного акумулятора

Регулярні відключення електроенергії стали сумною частиною реальності в багатьох регіонах України. Проте це не привід залишатися без комфорту, адже можливо створення повербанка з автомобільного акумулятора.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як самостійно зібрати такий пристрій.
Для створення повербанка потрібен автомобільний акумулятор, який має бути справним. Ідеально, якщо його місткість становить щонайменше 70-75 А*г.
Основною проблемою є те, що акумулятор видає напругу 12 В, а для роботи більшості побутових приладів потрібна напруга 220 В. Тут на допомогу приходить інвертор - пристрій, що перетворює напругу з 12 В на 220 В.
Окрім акумулятора та інвертора, знадобляться:
Вартість інверторів коливається від 2000 до 6000 гривень залежно від функціональності. Обираючи інвертор, звертайте увагу на свої фінансові можливості та потреби.
Зібрати повербанк із автомобільного акумулятора зовсім нескладно, якщо дотримуватися інструкції. Перш за все, повністю зарядіть акумулятор і розмістіть його разом з інвертором у добре провітрюваному приміщенні. Це важливо, оскільки пристрої нагріваються під час роботи.
Далі дотримуйтесь наступної послідовності:
Після цього перевірте напругу на клемах за допомогою мультиметра. Якщо всі параметри відповідають вимогам інвертора, можна увімкнути пристрій.
Щойно інвертор під'єднаний до акумулятора, а всі з'єднання перевірені, можна починати користуватися пристроєм. Для ввімкнення використовуйте перемикач на корпусі інвертора. Після цього до нього можна підключати побутові прилади.
Важливо пам'ятати, що не варто підключати техніку, яка споживає більше потужності, ніж може дати інвертор. Це може призвести до перевантаження та виходу пристрою з ладу. Найкраще використовувати повербанк для живлення телевізорів, ноутбуків, роутерів, освітлювальних приладів або іншої малопотужної техніки.
Повербанк із автомобільного акумулятора має низку переваг.
По-перше, це доступний варіант, адже багато водіїв уже мають у наявності акумулятор та зарядний пристрій до нього. По-друге, він універсальний і підходить для живлення різних видів техніки. По-третє, такий пристрій легко переносити й використовувати у різних приміщеннях.
Під час роботи з таким повербанком дотримуйтесь правил безпеки:
Правильне використання повербанка забезпечить вас електрикою навіть за умов тривалих відключень світла, дозволяючи зберегти комфорт і працездатність техніки.
Раніше ми писали, як правильно вибрати повербанк, щоб зарядити не тільки телефон, а й техніку.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти Lifehacker, Family Handyman.