8 кращих зовнішніх акумуляторів та повербанків для різних пристроїв

У наш час зовнішні акумулятори та повербанки стали незамінними аксесуарами, особливо під час відключень світла.

Про 8 найкращих моделей, які підійдуть для різних потреб та типів техніки, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на блог про технології Engadget .

Anker MagGo (найкращий зовнішній акумулятор для iPhone)

Ціна: 5 399 гривень

Цей зовнішній акумулятор - найкращий вибір для користувачів iPhone, сумісний із MagSafe для безшовної бездротової зарядки. Завдяки ємності 10 000 мА/год, він може заряджати більшість iPhone до двох разів.

Його тонкий і легкий дизайн полегшує перенесення, а складна підставка забезпечує додаткову зручність під час заряджання. Розроблений спеціально для iPhone, він підтримує як дротову, так і бездротову зарядку.

Anker MagGo (фото: Engadget)

Anker Nano (кращий портативний зарядний пристрій для Android)

Ціна: 3 399 гривень

Компактний та універсальний зарядний гаджет оптимізований для пристроїв Android. Він оснащений складною вилкою для зручності зберігання та портативності, а також можливостями швидкого заряджання USB-C з підтримкою Power Delivery (PD).

Незважаючи на свій невеликий розмір, він забезпечує високу продуктивність, що робить його ідеальним для користувачів, яким потрібна швидка підзарядка на ходу.

Anker Nano (фото: Engadget)

Anker 10K Fusion (найкращий зовнішній акумулятор малої ємності)

Ціна: 3 139 гривень

Поєднуючи зовнішній акумулятор ємністю 10 000 мА/год із вбудованим настінним зарядним пристроєм, цей варіант компактний і легкий, ідеально підходить для потреб низької та середньої ємності.

Він може заряджати пристрої та зовнішній акумулятор одночасно при підключенні до розетки. Він включає складні штирі для зручності подорожей та універсальний як для портативної, так і для домашньої зарядки.

Anker 10K Fusion (фото: Engadget)

Швидка зарядка Otterbox 15 000 мА/год (найкращий зовнішній акумулятор середньої ємності)

Ціна: 3 633 гривен

Цей зовнішній акумулятор середньої ємності ідеально підходить для смартфонів та планшетів. Він забезпечує швидку зарядку за допомогою USB-C та додаткових портів USB-A для кількох пристроїв. Його тверда конструкція, виготовлена із міцних матеріалів, робить його придатним для використання на відкритому повітрі.

Завдяки ємності 15 000 мА/год він забезпечує кілька зарядок для більшості смартфонів і відомий своєю надійністю та високою продуктивністю.

Швидка зарядка Otterbox 15 000 мА/год (фото: Engadget)

Nimble Champ Pro (найкращий зовнішній акумулятор середньої та великої ємності)

Ціна: 3 633 гривень

Цей зовнішній акумулятор збалансує потреби середньої та високої ємності з акумулятором ємністю 20 000 мА/год. Пристрій оснащений швидкою зарядкою USB-C та кількома виходами для універсальності. Він має екологічний дизайн, виготовлений із перероблених матеріалів.

Незважаючи на свою велику ємність, він залишається компактним та зручним для перенесення, що робить його чудовим вибором для користувачів, яким потрібно заряджати кілька пристроїв на ходу.

Nimble Champ Pro (фото: Engadget)

Lion Energy Eclipse Mag (найкращий зовнішній акумулятор для кількох пристроїв)

Ціна: 6 150 гривень

Цей універсальний зовнішній акумулятор пропонує різні виходи, включаючи бездротову зарядку. Він оснащений магнітною системою кріплення для простоти використання та високою ємністю, яка дозволяє використовувати його на кількох пристроях.

Гаджет розроблений для користувачів з різними потребами в зарядці, поєднуючи функціональність та портативність.

Lion Energy Eclipse Mag (фото: Engadget)

Mophie Powerstation Pro AC 2023 (найкращий зовнішній акумулятор для ноутбуків)

Ціна: 6 999 гривень

Цей преміальний зовнішній акумулятор ємністю 27 000 мА/год ідеально підходить для ноутбуків та потужних пристроїв. Він включає вихід змінного струму для живлення більшої електроніки, як ноутбуки. Він також підтримує швидку зарядку USB-C для невеликих гаджетів, таких як телефони та планшети.

Міцний та довговічний, він ідеально підходить для професіоналів та мандрівників, яким потрібне комплексне рішення для зарядки.

Mophie Powerstation Pro AC 2023 (фото: Engadget)

Anker Prime Power Bank (найкращий преміум-Power Bank)

Ціна: 7 999 гривень

Цей високоякісний варіант відрізняється передовою технологією швидкого заряджання і компактним стильним дизайном з вражаючою ємністю 27 650 мА/год. Він пропонує кілька портів USB-C та USB-A для підтримки різних пристроїв та включає інтелектуальну технологію для оптимізованої зарядки та керування теплом.

Це першокласний вибір для користувачів, які шукають ефективність та стиль.

Anker Prime Power Bank (фото: Engadget)