Як правильно вибрати повербанк, щоб зарядити не тільки телефон, а й техніку

Сучасні мобільні гаджети сильно полегшують життя людини, проте від них не буде сенсу, якщо вони розрядяться. Це особливо відчувають українці під час війни та відключення світла. І тут на допомогу приходить повербанк, що дозволяє зарядити вашу техніку.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про те, як правильно вибрати повербанк, щоб зарядити не лише телефон, а й інші гаджети.

Перш ніж вирушити за покупкою зовнішнього акумулятора (power bank), важливо зрозуміти потреби в енергії тих пристроїв, які ви плануєте заряджати.

Яка потужність потрібна пристроям

Смартфони: зазвичай вимагають від 5 Вт до 18 Вт.

Планшети: як правило, потребують потужності близько 10 Вт-30 Вт.

Ноутбуки: можуть вимагати від 30 Вт до 100 Вт, залежно від моделі.

Камери та інші гаджети: зазвичай потрапляють у діапазон від 5 до 20 Вт.

Пам'ятайте, що визначення потреб ваших пристроїв в енергії - це перший крок до вибору зовнішнього акумулятора, який зможе адекватно зарядити їх.

Що потрібно знати про ємність та вихідну потужність

Місткість

Місткість зовнішнього акумулятора вимірюється в міліампер-годинах (mAh) і визначає, скільки заряду він може зберігати. Наприклад, зовнішній акумулятор ємністю 10 000 mAh може зарядити типовий смартфон 2-3 рази, а модель ємністю 20 000 mAh - 5-6 разів.

Для заряджання кількох гаджетів або пристроїв з високою ємністю, таких як ноутбуки, рекомендується вибирати зовнішні акумулятори ємністю щонайменше 20 000 mAh.

Вихідна потужність

Вихідна потужність має вирішальне значення для того, щоб зовнішній акумулятор міг ефективно заряджати ваші пристрої. Більшість смартфонів заряджаються при напрузі 5 В/2,4 А (12 Вт), але моделі швидкої зарядки можуть використовувати до 9 В/2 А (18 Вт).

Для ноутбуків вибирайте зовнішні акумулятори із підтримкою USB-C PD (Power Delivery) з вихідною потужністю від 30 Вт до 100 Вт.

Розуміння характеристик ємності та вихідної потужності є життєво важливим для забезпечення того, щоб ваш зовнішній акумулятор міг ефективно заряджати всі ваші пристрої.

Типи портів та сумісність

Порти USB-A

Стандартні для багатьох пристроїв, підходять для смартфонів, планшетів та невеликих гаджетів.

Порти USB-C

Все більш поширені для нових пристроїв порти USB-C підтримують високу потужність і швидку зарядку. Вони необхідні для заряджання ноутбуків та сучасних смартфонів.

Розетки змінного струму (AC)

Деякі зовнішні акумулятори оснащені вбудованими розетками змінного струму, що дозволяють підключати пристрої, що потребують стандартних мережних виделок, наприклад, деякі ноутбуки та дрібні побутові прилади.

Вихід постійного струму (DC)

Корисні для конкретних пристроїв, таких як камери та деякі ноутбуки.

Технологія швидкого заряджання

Швидка зарядка може значно скоротити час заряджання пристроїв.

Quick Charge (QC). Технологія розроблена Qualcomm, яка дозволяє швидше заряджати сумісні пристрої. QC 3.0 та QC 4.0 є останніми версіями.

Power Delivery (PD). Стандарт, що дозволяє здійснювати передачу більшої потужності через з'єднання USB-C, що особливо важливо для заряджання великих пристроїв, таких як ноутбуки.

Такі технології швидкого заряджання, як QC і PD, є критично важливими для користувачів, яким потрібно швидко заряджати свої пристрої в дорозі.

Якість складання та міцність

Так як зовнішні акумулятори призначені для подорожей та використання на вулиці, міцність має першорядне значення. Варто звернути увагу на такі характеристики:

Надійний корпус. Матеріали, такі як алюміній або високоякісний пластик, здатні витримувати падіння та удари.

Захист від води та пилу. Деякі зовнішні акумулятори мають рейтинги IP, що вказують на стійкість до пилу та води. Це робить їх придатними для використання на природі.

Тепловідведення. Ефективні механізми розсіювання тепла запобігають перегріву, гарантуючи довговічність та безпечну експлуатацію.

Рекомендується перевіряти якість складання та наявність функцій захисту, особливо якщо ви плануєте використовувати зовнішній акумулятор у складних умовах.

Розмір та вага

Хоча зовнішні акумулятори більшої ємності мають великий потенціал зарядки, вони також більш громіздкі та важкі. Знайдіть баланс між необхідною ємністю та портативністю, особливо якщо вам потрібно носити зовнішній акумулятор у рюкзаку чи кишені.

Рекомендується враховувати фізичний розмір і вагу зовнішнього акумулятора, щоб він підходив для ваших цілей, будь-щоденні поїздки на роботу або тривалі подорожі.

Репутація бренду та відгуки

Не всі зовнішні акумулятори однакові. Бренди з гарною репутацією щодо якості та надійності часто забезпечують кращу продуктивність та довговічність. Вивчення власних відгуків та оцінок експертів може дати уявлення про реальну роботу пристрою та потенційні проблеми.

Вибір моделей відомих брендів, що добре зарекомендували себе, допоможе уникнути поширених недоліків, таких як неточні заяви про ємність і низьку якість складання.

Додаткові функції

Сучасні зовнішні акумулятори часто оснащені додатковими функціями, які можуть підвищити їхню зручність:

Світлодіодні індикатори. Відображають заряд, що залишився, і статус зарядки, полегшуючи контроль рівня енергії.

Наскрізна зарядка. Дозволяє одночасно заряджати сам зовнішній акумулятор та підключені до нього пристрої.

Сонячна зарядка. Деякі зовнішні акумулятори оснащені вбудованими сонячними панелями для заряджання від сонячного світла, що корисно для любителів активного відпочинку.

Безпровідна зарядка. Забезпечує бездротове заряджання для сумісних пристроїв.

Топ-7 найкращих повербанків

Baseus Power Bank 20 000 mAh Bipow Display 25W

Ціна: від 1 049 до 2 835 гривень

Зразок отримав яскравий світлодіодний дисплей, який відображає заряд, що залишився. Зовнішній акумулятор Baseus Power Bank 20 000 mAh Bipow Display 25W Black підійде до будь-якого смартфона та інших пристроїв.

Технічні характеристики

Передбачено 3 роз'єми USB для підзарядки кількох пристроїв одночасно

Підтримується швидка підзарядка

Місткість літій-полімерної батареї становить 20 000 мА/г

Два виходи мають потужність - 12 і 15 Вт, і один - 25 Вт.

Вага повербанку - 425 грам

Baseus Power Bank 20 000 mAh Bipow Display 25W

Xiaomi Redmi Power Bank 10 000 mAh Quick Charge 12W Black

Ціна: від 439 до 1 740 гривень

Повербанк виготовлений із міцного, протиударного матеріалу преміум-класу. Стійкий до подряпин, оснащений протиковзким покриттям. Корпус виконаний у чорному кольорі, а у дизайні немає зайвих деталей.

Одночасно можна заряджати два пристрої. У комплекті іде зарядний кабель micro-USB. Така модель вважається універсальною для періодичного використання та відновлення заряду в одному або двох гаджетах невисокої потужності.

Xiaomi Redmi Power Bank 10 000 mAh Quick Charge 12W

Baseus Power Bank 30 000 mAh Bipow Display 20W Black

Ціна: від 1 159 до 2 639 гривень

Технічні характеристики

Baseus Power Bank 30 000 mAh Bipow Display 20W Black оснащений екраном для відстеження рівня заряду

Для забезпечення безпеки передбачено 9 рівнів інтелектуального захисту

Встановлено спеціальну систему, яка подає напругу відповідно до споживаної потужності гаджета, що підключається.

Якісний корпус, виготовлений із матового пластику, гарантує довговічність пристрою

Місткість акумулятора становить 30 000 мА/год, а номінальна ємність - 18 000 мА/год.

Передбачено три виходи USB для одночасного відновлення на трьох гаджетах. Пристрій видає максимальну потужність 15 Вт, що дозволить швидко зарядити смартфон і не тільки.

Baseus Power Bank 30 000 mAh Bipow Display 20W Black

Baseus Power Bank 20 000 mAh Adaman Metal Digital Display 65W

Ціна: від 1 599 до 5 490 гривень

Такий зовнішній акумулятор видає напругу 65 Вт, що дозволяє максимально швидко зарядити смартфон і ноутбук. Одночасно можна відновлювати заряд на трьох пристроях за допомогою USB Type-C і micro USB. Четвертий роз'єм призначений для підзарядки мобільної батареї.

Корпус аксесуара виготовлений із матового алюмінію з пластиковими елементами чорного кольору. У кутку розташований компактний дисплей, на якому відображається залишковий заряд акумулятора. Передбачена технологія Quick Charge 3.0 та 9 рівнів захисту.

Baseus Power Bank 20 000 mAh Adaman Metal Digital Display 65

Baseus Power Bank 20 000 mAh Bipow Display 20W

Ціна: від 739 до 2 400 гривень

Такий акумулятор дозволяє швидко відновлювати заряд гаджетів для продовження автономності. Baseus Power Bank 20 000 mAh Bipow Display 20W Black користується популярністю у покупців завдяки таким особливостям:

стильний дизайн

міцний корпус

великий дисплей, що відображає відсоток заряду

збільшена потужність акумулятора - 20 000 Вт.

передбачено 2 виходи USB

підтримка Quick Charge 3 та 4, Power Delivery

вихідна напруга - 12 Вт.

підходить для всіх смартфонів, включаючи Apple, Samsung

Baseus Power Bank 20 000 mAh Bipow Display 20W