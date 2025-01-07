Как сделать мощный и недорогой повербанк из автомобильного аккумулятора

Регулярные отключения электроэнергии стали печальной частью реальности во многих регионах Украины. Однако это не повод оставаться без комфорта, ведь возможно создание повербанка из автомобильного аккумулятора.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как самостоятельно собрать такое устройство.
Для создания повербанка нужен автомобильный аккумулятор, который должен быть исправным. Идеально, если его емкость составляет не менее 70-75 А*ч.
Основной проблемой является то, что аккумулятор выдает напряжение 12 В, а для работы большинства бытовых приборов требуется напряжение 220 В. Здесь на помощь приходит инвертор - устройство, преобразующее напряжение с 12 В на 220 В.
Кроме аккумулятора и инвертора, понадобятся:
Стоимость инверторов колеблется от 2000 до 6000 гривен в зависимости от функциональности. Выбирая инвертор, обращайте внимание на свои финансовые возможности и потребности.
Собрать повербанк из автомобильного аккумулятора совсем несложно, если следовать инструкции. Прежде всего, полностью зарядите аккумулятор и разместите его вместе с инвертором в хорошо проветриваемом помещении. Это важно, поскольку устройства нагреваются во время работы.
Далее следуйте следующей последовательности:
После этого проверьте напряжение на клеммах с помощью мультиметра. Если все параметры соответствуют требованиям инвертора, можно включить устройство.
Как только инвертор подключен к аккумулятору, а все соединения проверены, можно начинать пользоваться устройством. Для включения используйте переключатель на корпусе инвертора. После этого к нему можно подключать бытовые приборы.
Важно помнить, что не стоит подключать технику, которая потребляет больше мощности, чем может дать инвертор. Это может привести к перегрузке и выходу устройства из строя. Лучше всего использовать повербанк для питания телевизоров, ноутбуков, роутеров, осветительных приборов или другой маломощной техники.
Повербанк из автомобильного аккумулятора имеет ряд преимуществ.
Во-первых, это доступный вариант, ведь многие водители уже имеют в наличии аккумулятор и зарядное устройство к нему. Во-вторых, он универсален и подходит для питания различных видов техники. В-третьих, такое устройство легко переносить и использовать в разных помещениях.
При работе с таким повербанком соблюдайте правила безопасности:
Правильное использование повербанка обеспечит вас электричеством даже в условиях длительных отключений света, позволяя сохранить комфорт и работоспособность техники.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты Lifehacker, Family Handyman.